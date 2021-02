Eppelheim. (cm) Der Sonnenschein und die frühlingshaften Temperaturen haben in den vergangenen Tagen die Menschen ins Freie gelockt. Verstärkt wird dies noch durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Und das führte zu Problemen: Am Mittwoch war der Andrang in Eppelheim im Stadtpark und auf einem weiteren Spielplatz sogar so groß, dass diese geräumt werden mussten.

"Die Besucherzahl des Stadtparks und der Spielplätze ist in den letzten Tagen durch das einladende Wetter stets gestiegen", teilte Bürgermeisterin Patricia Rebmann am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit. Die Stadt bewerte die Situation auf öffentlichen Plätzen zusammen mit der Polizei regelmäßig. "Die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung ist wichtig, um das Infektionsgeschehen niedrig zu halten", so Rebmann.

Am Mittwoch sei es erstmals zu Räumungen gekommen. Nach einem Hinweis sei festgestellt worden, dass sich gegen 16.50 Uhr auf dem Spielplatz im Stadtpark über 50 Personen aufhielten. "Die Corona-Verordnung wurde dabei nicht beachtet", so Rebmann. Polizei und Stadt seien vor Ort gewesen. Polizeisprecher Norbert Schätzle berichtete, dass der Spielplatz in einer Gemeinschaftsaktion geräumt worden sei. Er wurde laut Rebmann auf Anweisung der Polizei von der Stadt geschlossen. Bei der anschließenden Überprüfung des Spielplatzes in der Wernher-von-Braun Straße wurde ebenfalls ein erhöhtes Personenaufkommen ohne ausreichende Abstände festgestellt, sodass auch dieser geräumt und geschlossen wurde, so Rebmann. Hier seien es laut Schätzle etwa 30 Personen gewesen. Personalien wurden nicht erfasst.

Beide Spielplätze waren am Donnerstag wieder geöffnet. Schätzle sagte, dass die Polizei weiter auf "Corona-Streife" gehe, sich die Lage aber durch schlechteres Wetter wohl nun entspanne.