Eppelheim. (RNZ) Nun also auch Eppelheim: Wie die Stadt mitteilt, muss nun auch dort das Weihnachtsdorf, das am zweiten Dezemberwochenende hätte stattfinden sollen, ganz offiziell abgesagt werden. Die aktuelle Entwicklung und der Appell von Bund und Land zeigten, dass die Durchführung eines Weihnachtsmarktes selbst mit einem guten Hygienekonzept nicht möglich sein werde, heißt es in der Mitteilung.

Für die Bürgerinnen und Bürger werde aber gerade an einer Weihnachtstasche gearbeitet, ähnlich der im Oktober angebotenen Kerwetasche. "Der Inhalt dieser Tasche ist aber noch ein kleines Geheimnis", so Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Ziel ist es die Tasche in der Woche vor dem üblichen Weihnachtsdorftermin zum Verkauf im Rathaus anzubieten.