Eppelheim. (sg) Der Wochenmarkt findet bis auf Weiteres mittwochs von 15 bis 19 Uhr auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule statt. Der Umzug vom angestammten Wasserturmplatz auf das großzügigere Schulhofgelände gehört zu den Maßnahmen der Stadt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Der Wasserturmplatz, an welchem der Wochenmarkt normalerweise durchgeführt wird, bietet nicht ausreichend Platz, um entsprechende Abstände zwischen Marktbesuchern einhalten zu können", erklärt Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Zum Schutz der Bevölkerung war es notwendig geworden, für die beliebte Einkaufsgelegenheit einen neuen Standort zu suchen, sonst hätte der Wochenmarkt gänzlich ausfallen müssen.

An der Theodor-Heuss-Schule können die Händler nun mit ausreichend Abstand ihre Marktwaren anbieten. "Unsere Markthändler sind sich alle ihrer Verantwortung zur Versorgung der Bevölkerung mit frischen Waren bewusst und haben sich gefreut, als wir ihnen den großzügigen Schulhof als neuen Ausweichstandort angeboten haben", so Rebmann. Außerdem hat die Stadt einen Sicherheitsdienst organisiert. "Unsere Bürger sollen sich auf ihre Stadt verlassen können und sich auf dem Wochenmarkt sicher fühlen", stellt die Rathauschefin hervor. Der Sicherheitsdienst achtet etwa darauf, dass sich Marktbesucher auf dem Platz und in den Einkaufsschlangen an das Abstandsgebot halten und keine Gruppen zu einem Schwätzchen zusammenkommen.

"Unsere Marktbesucher verhalten sich vorbildlich", stellte die Rathauschefin nach einem Rundgang fest. Der Schulhof bleibt nun so lange wie nötig Wochenmarktstandort. "Jedes Datum wäre reine Spekulation", so Rebmann.