In den ukrainischen Landesfarben prangt das Schild am Wasserturmplatz. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Den Platz vor der russischen Botschaft in Berlin nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj benennen: Das wollen Aktivisten derzeit mit einer Unterschriftenaktion erreichen. In Eppelheim wollten Kriegsgegner indessen nicht warten: Am Wasserturmplatz hängten sie zwei Schilder in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb auf. "Wolodymyr-Selenskyj-Platz" ist darauf zu lesen. Angebracht wurden die Schilder in drei Metern Höhe an Laternenpfosten nahe der Volksbank und gegenüber der Sparkasse.

Wer die "Umbenennung" vorgenommen hat, ist ebenso unklar wie eine mögliche Verbindung zu Berlin: Dort bezwecken die Aktivisten, dass nach einer Umbenennung auf dem Briefkopf der russischen Diplomaten der Name von Präsident Putins ärgstem Widersacher stehen würde.

In Eppelheim jedenfalls bleiben die Schilder wohl nicht lange hängen: "Die Plakate werden entfernt, weil sie nicht genehmigt sind", betonte Stadtsprecherin Anette Zietsch auf RNZ-Nachfrage.