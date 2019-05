Das Spiel- und Schreibwarenfachgeschäft in der Hauptstraße schließt. Fotos: Geschwill

Eppelheim. (sg) Fast 40 Jahre betrieb Bernd Müller in der Hauptstraße ein Schreib- und Spielwarenfachgeschäft. Jetzt steht "Ausverkauf" und "Wir schließen" auf den Schaufenstern. Mit dem Monatsende ist nun Schluss. "Dieser Schritt fiel uns allen sehr schwer", gesteht Bernd Müller, der mit seiner Frau, seiner Tochter und einer Angestellten das Fachgeschäft geführt hat. "Für den Schreib- und Spielwarenhandel ist es vor Ort immer schwieriger geworden." Die letzten fünf bis sechs Jahre sei der Umsatz immer mehr zurückgegangen. "Wir schrieben seit längerer Zeit rote Zahlen", so der 67-jährige Geschäftsinhaber. "Daher war eine Geschäftsaufgabe längst überfällig."

Als Hauptgrund für rückläufige Kundenzahlen und ausbleibende Einnahmen sieht Bernd Müller den Internethandel. Zudem hätten auch die Discounter zu Schuljahresbeginn verstärkt Schreibwaren zu Niedrigpreisen angeboten. "Es wäre für uns alle schöner gewesen, wenn wir das Geschäft noch weiterführen könnten", meint Müller. Er musste seiner Teilzeitkraft kündigen, die bereits zehn Jahre bei ihm beschäftigt war. "Sie hat das schon lange geahnt und für sie ist das auch kein großes Problem gewesen", so Müller. Die Frau stehe kurz vor der Rente.

Bernd Müller bleibt Mieter.

Im Jahr 1981 eröffnete Bernd Müller das Spiel- und Schreibwarenfachgeschäft in der Hauptstraße 69. Hier gab es Spielwaren für Kinder jedes Alters und alles vom Bleistift bis zum Schulranzen. Und darüber hinaus auch Geschenkartikel und Glückwunschkarten. Am schwersten fiel es Müller, seinem Vermieter nach fast 40 Jahren die Geschäftsaufgabe mitzuteilen: "Wir haben mit Familie Stephan einen so tollen Vermieter." Es habe nie eine Mieterhöhung gegeben und der Mietvertrag von damals habe heute noch Bestand.

Der Mietpreis war ausschlaggebend dafür, dass Müller zwar das Geschäft aufgibt, aber weiter Mieter des rund 35 Quadratmeter großen Ladens bleibt. Seine Firma, die vor 30 Jahren gegründete Winterdienst- und Grundstückspflege Müller, gibt ihm den dafür nötigen finanziellen Rückhalt. Dadurch braucht zum einen die Familie Stephan, die in der Hauptstraße direkt hinter dem Ladengeschäft ihr Wohnhaus hat, keinen neuen Mieter zu suchen und zum anderen garantiert Müller, dass in das frei werdende Ladengeschäft weder eine Shisha-Bar noch eine Spielhalle einziehen werden. Er möchte jetzt abwarten, welche Geschäftsideen sich auftun. Sein Toto- und Lottogeschäft mit Zeitschriftenangebot auf demselben Grundstück ist von der Schließung übrigens nicht betroffen.