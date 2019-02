Von Anja Hammer

Eppelheim. Peter Maffay und Udo Jürgens waren schon da, AC/DC und die Scorpions haben dort schon gerockt, die Kelly Family und Nena standen auch bereits auf der Bühne. Die Rede ist von der Rhein-Neckar-Halle. Für viele Menschen sind unvergessliche Konzerte mit ihr verknüpft; für die Eppelheimer ist sie zudem Sinnbild der Selbstständigkeit, wurde die Halle doch gebaut, als Eppelheims Eingemeindung nach Heidelberg zur Diskussion stand. Seit Jahren ist es jedoch ruhig um die Halle geworden, Großveranstaltungen wie einst, mit über 4000 Besuchern, finden schon lange keine mehr statt. Schuld ist der schlechte Brandschutz.

Hausmeister Michael Windisch zeigt die alte Brandmeldeanlage, die nicht mehr in Betrieb ist.

Die letzte große Veranstaltung war das Weihnachtskonzert der US-Army im Dezember 2011. Damals ahnte noch niemand, dass nur wenige Monate später die Zukunft der Halle zur Diskussion stehen würde. Denn bei einer Brandverhütungsschau wurden etliche Mängel festgestellt. So gibt es nur drei Notausgänge - viel zu wenig. Für die Tribünen selbst gibt es gar keinen, die rund 2000 Besucher, die dort Platz finden, müssten erst ins Erdgeschoss. Und dort würden sich ihre Fluchtwege mit denen aus dem Versammlungsraum mischen. Hinzu kommen leicht entflammbare Baustoffe wie die Holzverkleidung an Wänden und Decke, fehlende Sicherheitsbeleuchtung, fehlende oder zu klein bemessene Rauchableitungen, keine Sprühwasserlöschanlage auf der Bühne und vieles mehr. Dieses Gutachten führte dazu, dass die Rhein-Neckar-Halle Anfang April 2012 geschlossen wurde.

Sieben Wochen später wurde sie wieder geöffnet - allerdings mit einigen Einschränkungen. Die Tribünen sind seither tabu, nur noch das Hallenspielfeld darf genutzt werden - und zwar von maximal 199 Menschen. "Außer dem Schul- und Vereinssport finden in der Halle keine anderweitigen Veranstaltungen mehr statt", heißt es auch noch heute aus dem Eppelheimer Rathaus. Erlaubt sind höchstens Rundenwettkämpfe oder Spiele der Vereine an den Wochenenden.

Dass dies überhaupt möglich ist, liegt an einem "Mobs" - das ist die Abkürzung für ein mobiles Brandmeldesystem. Dieses hatte die Stadt im Mai 2012 angemietet und tut es noch immer - für 28.000 Euro jährlich. Das System beinhaltet etwa sieben spezielle Rauchmelder, die an der Hallendecke installiert sind. Speziell sind sie deshalb, weil normale Rauchmelder in sieben Meter Höhe den Rauch erst zu spät erkennen würden. Die Rauchmelder sind zudem mit einem Empfangsgerät verbunden, das einen Alarm auslöst und gleichzeitig die Feuerwehrleitstelle direkt alarmiert. Auch wird in diesem Fall ein Tresor am Ebert-Schulzentrum geöffnet, der Karten und Einsatzpläne für die Feuerwehr enthält.

Einzig das Hallenspielfeld darf noch mit Beschränkungen genutzt werden. Fotos: Geschwill

Das war’s dann aber auch. Ansonsten wurde in den letzten Jahren nicht viel getan in Eppelheims Kultstätte. Nur die notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen zum Betrieb der Halle wurden veranlasst. Dabei sagt selbst die Stadt: "Aufgrund des Alters und des baulichen Zustandes der Halle ist eine grundlegende Sanierung erforderlich; wirtschaftlich ist eine Sanierung der Halle jedoch nicht darstellbar."

Was mit der Rhein-Neckar-Halle passiert, steht nach wie vor in den Sternen. Sicher ist nur: Die glorreichen Zeiten, in denen sich die Superstars in Eppelheim die Klinke in die Hand geben, sind vorbei. Und das gar nicht nur wegen des Brandschutzes. Inzwischen geben sich die ganz großen Nummern nicht mehr mit ein paar Tausend Zuschauern zufrieden. Da müssen ganze Arenen her.