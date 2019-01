Eppelheim. (aham) Das Parken in der Hauptstraße bleibt ein Problem. Und zwar für alle. Denn während bisher die Inhaber der Geschäfte lautstark klagten, dass nicht genügend Kurzzeitparkplätze für ihre Kunden zu Verfügung stünden, hat sich nun die andere Seite zu Wort gemeldet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beklagten sich Mitglieder der Projektgruppe Inklusion.

"Es gibt immer zwei Seiten", sagte ein Vertreter der Projektgruppe in der Bürgerfragestunde. Denn trotz Halteverbot würden Autofahrer noch immer ihren Wagen in der Hauptstraße abstellen. Dadurch seien die Gehwege zugeparkt. "Und mit dem Rollstuhl passt man nicht mehr durch", so der Bürger. Fußgänger müssten auf die Straße ausweichen - ein gefährliches Unterfangen bei dem starken Verkehr in Eppelheim.

Dem konnte Bürgermeisterin Patricia Rebmann nur zustimmen: "Es ist nicht schön, wenn man auf dem Gehweg nicht mehr vorbeikommt." Daher würde auch der kommunale Ordnungsdienst regelmäßig kontrollieren. Leider würden die Mitarbeiter oft "unschön" von Parksündern behandelt.

Dennoch gebe es aber eben auch die Bedürfnisse der Geschäfte. "Deswegen sind wir weiter bemüht, Parkplätze zu finden", so die Rathauschefin. "Aber nur da, wo Fußgänger und Rollstuhlfahrer auch noch auf dem Gehweg durchkommen", betonte sie abschließend.

Ein weiteres Mitglied der Projektgruppe Inklusion sprach noch eine ganz andere Schwachstelle in der Stadtmitte an: "Wann können Rollstuhlfahrer damit rechnen, dass die barrierefreie Haltestelle am Rathaus realisiert wird?", fragte er. Er wisse sehr wohl, dass der Umbau an die sogenannte neue Ortsmitte auf dem Heckmann-Gelände geknüpft sei. "Aber das ist ein langfristiges Projekt - für die Haltestellen gibt es dagegen einen akuten Bedarf", meinte der Bürger.

Rebmann hielt dagegen: "Für einen Umbau ist kein Platz - ich kann keinen Gehweg verbreitern oder Gebäude verschieben, die mir nicht gehören." Allerdings gebe es durchaus Bewegung in der Akte Heckmann-Gelände: "Die Verhandlungen kommen dem Ende zu."

Das 2700 Quadratmeter große Areal zwischen Rathaus, Wasserturm und Rudolf-Wild-Halle ist benannt nach dem einstigen Eigentümer Manfred Heckmann. Dieser starb 1985 und hat das Areal zwei ihm nahestehenden Frauen vermacht. In seinem Testament hatte er verfügt, dass die Fläche nach deren Tod in das Eigentum der Stadt übergeht. So lange wollte die Stadt einst nicht warten und dort durch einen Investor schon vorher die "Neue Ortsmitte" errichten. Das Projekt des ehemaligen Bürgermeisters Dieter Mörlein war aber umstritten und wurde unter Patricia Rebmann auf Eis gelegt.

Auf RNZ-Nachfrage sagte die Rathauschefin nun: "Ich verhandele mit der Eigentümerin über die Möglichkeiten einer Übernahme des Geländes durch die Stadt." Auf die Frage, ob es sich bei dieser "Übernahme" um einen Kauf oder um eine Nutzung handle, sagte Rebmann: "Das ist eine Detailfrage, die noch ungeklärt ist." Zudem müsse man sich noch über den Preis einig werden.

In der Gemeinderatssitzung betonte die Rathauschefin, dass der Gemeinderat letztlich entscheiden würde. "Spätestens bis Sommer ist klar, was mit der Stadtmitte passiert", so Rebmann. Bis aber ein Haltestellenumbau erfolge, sei Geduld gefragt.