Eppelheim. (cm) Als die Straßenbahn wegen des Brückenneubaus über die Autobahn nicht rollen konnte, fuhr der Bus der Linie 713 bereits über Eppelheim hinaus bis nach Heidelberg. Doch normalerweise ist für die aus Schwetzingen kommenden Busse in Eppelheim Schluss. Das wird sich nun zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember ändern. Dann fahren die Busse bis ins Neuenheimer Feld.

Wie die Stadt Eppelheim am Mittwoch mitteilte, werde der öffentliche Nahverkehr für die Einwohner dadurch noch attraktiver. Die Buslinie 713 werde künftig von der SWEG betrieben und weite ihre Route erheblich aus. Bisher verkehrte der 713er-Bus lediglich zwischen Eppelheim und Schwetzingen. Nun fährt der Bus täglich – vom frühen Morgen bis in den Abend hinein im 20-Minuten-Takt – von Schwetzingen über Eppelheim mit den Haltestellen Kirchheimer Straße, Rathaus, Gottlob-Hees-Platz, Ärztehaus bis Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen. Einmal pro Stunde geht es sogar weiter über den Betriebshof Heidelberg bis zum Neuenheimer Feld. In umgekehrter Richtung hält der Bus an den Haltestellen Ärztehaus in der Hildastraße, Hildastraße, Jakobsgasse, Rathaus und Kirchheimer Straße.

"Die Stadt Eppelheim hat schon längere Zeit nachdrücklich auf diese Streckenerweiterung gedrängt", berichtet Reinhard Röckle von der Stadtverwaltung. "Dadurch haben die Fahrgäste an der Station Pfaffengrund/Wieblingen eine direkte Anbindung an das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar." Und auch die Kliniken sowie der Uni-Campus im Neuenheimer Feld seien jetzt wesentlich einfacher erreichbar. Darüber hinaus wird der Betriebshof von Eppelheim aus wieder direkt angefahren.

Auch auf der Linie 732 (Citybus) gibt es laut Stadt im Zuge der Umstellung auf den Winterfahrplan Verbesserungen. An der Haltestelle Ärztehaus bestehe dann eine direkte Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 713. Gleiches gelte für die Kirchheimer Straße. Hier hält auch die Straßenbahnlinie 22 zum Heidelberger Bismarckplatz. Dafür entfällt die weiter entfernte Haltestelle Grenzhöfer Straße. Die Haltestelle Ärztehaus ist der zweite Knotenpunkt zur 713. Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr fährt ein Elektrobus auf der Citybus-Strecke.

"Der bedarfsgerechte Ausbau unseres ÖPNV ist unerlässlich", betont Bürgermeisterin Patricia Rebmann. "Was sich im Ergebnis so einfach liest, brauchte jahrelange Vorbereitung." Besonders die Anbindung an die S-Bahn und die Möglichkeit, ins Neuenheimer Feld zu gelangen, seien wichtige Ziele gewesen. In den nächsten Tagen setzen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Pfosten für die neuen Haltestellenschilder.