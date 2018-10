Bürgermeisterin Patricia Rebmann (Vierte von rechts) und Investorenvertreter Gerald Brandt (Fünfter von rechts) eröffneten zusammen mit den Vertretern der Einkaufsmärkte und der am Bau beteiligten Firmen das neue Fachmarktzentrum in der Seestraße. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. In seiner Planungsphase war es ein kommunales Politikum, jetzt wurde das neue Fachmarktzentrum in der Seestraße eröffnet - und der Kundenansturm war immens. Auf dem früheren Firmengelände der Druckerei Grosch wurde in nur neun Monaten Bauzeit ein kleines Einkaufszentrum geschaffen. Fünf verschiedene Märkte plus ein Bäckerei-Café sind unter dem Dach des neuen Fachmarktzentrums in der Seestraße zu finden.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Gerald Brandt aus Frankfurt als Vertreter der Eigentümer und Investoren zückten die Scheren und durchschnitten zur feierlichen Eröffnung das Band an der Einfahrt zum neuen Einkaufszentrum. Umringt waren sie dabei von Vertretern der neu angesiedelten Einkaufsmärkte und der am Bau beteiligten Firmen. "Ich freue mich sehr, dass diese Baustelle jetzt der Vergangenheit angehört. Das Fachmarktzentrum ist für das Stadtbild in Eppelheim ein Gewinn", betonte die Bürgermeisterin.

Gerald Brandt, der die Interessen der Sharfani Immobilien GmbH & Co. KG als Eigentümerin und Investorin vertritt, sprach von einem prächtigen Objekt, das in relativ kurzer Bauzeit im Eppelheimer Gewerbegebiet entstanden sei. Er dankte ausdrücklich dem Bauunternehmen Brönner als Generalunternehmer für die rasche Erstellung des Neubaus.

"Alle Marktleiter sind voll des Lobes, denn wir konnten auf die verschiedenen Wünsche eingehen und die Märkte nach deren Vorstellungen konzipieren", so Brandt. Jeder Fachmarkt hat seinen eigenen Eingang. Dazu gibt es 160 gemeinsame Parkplätze.

Der Markendiscounter Netto sieht sich mit seinen 4000 Marken- und Discount-Artikeln, den Selbstbedienungstheken und den wechselnden Aktionsflächen auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche als gute Ergänzung zu den bereits bestehenden Einkaufsmärkten im Eppelheimer Norden. Gebietsleiter Mehmet Önal, Regionalvertriebsleiter Stefan Heinze und Filialleiter Özgün Karahan waren bei der Eröffnung anwesend.

Die Bäckerei Otto Schall hat im Eingangsbereich des Netto-Marktes auf 50 Quadratmetern ihre 40. Filiale mit Bäckerei-Café und kleinem Außenbereich eröffnet. Das Backwarensortiment umfasst auch Kuchen und Torten und es gibt eine Snacktheke für den kleinen Hunger.

Eine AWG Mode-Center-Filiale findet man direkt nebenan. Geleitet wird sie von Jessica Cerimi. Auf 820 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich eine Auswahl an Baby- und Kinderkleidung, Damen- und Herrenbekleidung - auch in Übergrößen - sowie Bettwäsche, Geschenk- und Trendartikel, Accessoires und Ideen für Haus und Heim, wie Bezirksverkaufsleiter Nino Leidinger betonte.

Die Kette "Schuh-Mann" eröffnete in Eppelheim ihre 41. Filiale. Auf 400 Quadratmetern Fläche finden die Kunden eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Sportschuhe bekannter Hersteller, informierten Filialleiterin Hellena Sperle und Prokuristin Waltraud Graf.

Matratzen-Concord, eine Kette mit 850 Filialen bundesweit, ist ebenfalls in das Fachmarktzentrum eingezogen. Das Fachgeschäft führt Matratzen, Betten und Zubehör auf 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Verkaufspersonal ist ausgebildet zum Medizinproduktberater, erfuhren die Gäste von Bezirksleiterin Nicole Sütterlin.

Der niederländische Non-Food-Discounter "Action" bietet auf 800 Quadratmetern über 6000 Artikel aus verschiedenen Bereichen. Kleidung, Accessoires, Deko-, Drogerie-, Haushalts- und Elektroartikel sowie Werkzeug und ein ständig wechselndes Sortiment, versprachen "Action"-Gebietsleiter Knut Dercks und Filialleiter Stefan Dietl.