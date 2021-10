Eppelheim. (ths) "Wir können aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten die äußerst geringen Mieteinnahmen in unseren eigenen Häusern nicht mehr vertreten." So klagte die Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement, Kirsten Hübner-Andelfinger, dem Gemeinderat ihr Leid. Denn die Instandhaltungsmaßnahmen der meisten Wohngebäude überstiegen die Einnahmen "um ein Vielfaches". Deshalb gab es im Prinzip kaum kritische Äußerungen bei dem einstimmigen Plazet, nach fünf Jahren die Mieten anzupassen, was insgesamt nun jährlich über 48.500 Euro generiert.

Aus diesem Grund müssen die Mieter jetzt etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Bei all den Wohnungen, deren Quadratmeterpreis zum Teil sehr weit unter dem Betrag von 6,50 Euro pro Quadratmeter liegt, greift laut Beschluss zukünftig eine 20-prozentige Erhöhung. Bei den übrigen Wohnungen, die sich bei 7,10 Euro pro Quadratmeter und im entsprechenden Zustand befinden, steht eine zehnprozentige Mietanhebung an.

Die Krux nach Hübner-Andelfinger hing dabei mit zwei Aspekten zusammen. Zum einen verlange die angespannte Wirtschaftslage der Stadt, die bekanntlich Wert auf bezahlbaren Wohnraum lege, eine "unumgängliche Mietveränderung". Auf der anderen Seite besitze die Kommune keinen Mietspiegel und damit auch keine rechtliche Grundlage. Daher prüfte bereits im Vorfeld die Hausverwaltung von "Haus und Grund" den Preisanstieg auf Konformität mit dem Mietrecht und unterstütze die Maßnahme, so die Amtsleiterin zur zukünftigen Umsetzung.

Mieterhöhungen hielt Bürgermeisterin Patricia Rebmann genauso wenig für schön wie Claudia Grau-Bojunga (Grüne). Auch wenn bei der Anpassung die Stellplätze nicht berücksichtig würden, sprachen sich beide für die notwendige Vertretbarkeit jener Mehreinnahmen bei den Mieten aus.

Dies sahen Renate Schmidt (SPD) und Trudbert Orth (CDU/FDP) praktisch genauso. Schmidt regte noch an, dass der Betroffene entsprechende Zuschüsse über das Jobcenter beantragen könne, während Orth bei den marktgerechten Mieten Zuschüsse über das Sozialamt erkannte. Aus der Sicht von Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) befänden sich die Mieten der städtischen Liegenschaften weiterhin "weit unter dem Durchschnitt". Jeden nahm er daher in die Pflicht, es mit "der Haushaltskonsolidierung Ernst" zu meinen.