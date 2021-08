Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Luan träumt von einer Schreinerlehre. "Ich möchte gerne mit Holz arbeiten", sagt der Siebtklässler. Ganz anders gelagert ist die Vorliebe von Mitschülerin Khoshvina: "Ich kann mir gut vorstellen, später mal mit Steinen und Beton zu arbeiten und einen Beruf im Baugewerbe zu ergreifen." Dass die beiden Siebtklässler und einige ihrer Klassenkameraden jetzt schon klare berufliche Vorstellungen haben, ist wohl auch den praxisorientierten Angeboten zu verdanken, die an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule ein wichtiger Baustein der Berufs- und Studienorientierung sind.

Dazu gehört unter anderem die kooperative Berufsorientierung. Vor fünf Jahren startete Fachleiter Marc Böhmann eine Kooperation mit dem Team der "Werkstattschule" aus Heidelberg. So konnte in diesem Jahr der Bau einer "FESCH-Arena" als größeres Bauprojekt in Angriff genommen werden. "Ziel war ein multifunktionales ‚Grünes Klassenzimmer‘, das sowohl für den Unterricht als auch als Veranstaltungsort oder zum Pausenaufenthalt genutzt werden kann", erläutert Böhmann. Das Bauwerk soll nicht nur den Friedrich-Ebert-Schülern, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. "Wir laden alle ein, unsere neue FESCH-Arena zu nutzen", betont der Pädagoge.

Die neue Arena wurde östlich des Haupteingangs zwischen den beiden Schulhäusern gebaut und ist über eine Treppe erreichbar. "Die Umsetzung erfolgt in zwei Phasen", teilt der Fachleiter mit.

Die erste Bauphase übernahmen bereits die Siebtklässler. Unter Anleitung des Teams der "Werkstattschule" bauten sie eine große Bühne und eine Zugangstreppe zur neuen Arena. Wetterbeständiges Douglasien- und Robinienholz sowie Sandstein, Pflastersteine und Beton wurden dafür verwendet. Zuvor hatten die Siebtklässler bei einem Planungstag Ideen gesammelt, Skizzen entworfen und ein Modell gebaut.

Bevor die Schüler eine Woche lang mit Hammer und Meißel, Säge und Schleifgerät loslegen konnten, bedurfte es noch einer Begehung des Geländes mit dem städtischen Bauamtsleiter Michael Benda und dem Umwelt- und Naturschutzbeauftragten Benedikt Seelbach. Zum einen sollte der natürliche Charakter des Areals erhalten bleiben, zum anderen ist die Böschung zwischen den Schulgebäuden ein ökologisch sensibler Ort. Zwischen Wildwuchs sind Eiben vorzufinden, die unter Naturschutz stehen und erhalten werden müssen.

Die neue "FESCH-Arena" fügt sich in das Gelände ein. Nicht nur Timo, Morice, David, Gian-Luca und Awik waren mächtig stolz auf das von ihnen und ihren Mitschülern Geschaffene. Für Jerome war es ein Riesenerlebnis, zu sehen, welche großartigen Resultate durch gute Anleitung und durch eigener Hände Arbeit entstehen können.

Die Neuntklässler werden im Oktober mit dem Team der "Werkstattschule" die zweite Bauphase der "Arena" in Angriff nehmen. Dann werden sie eine Tribüne bauen, einen Handlauf an der Treppe anbringen und einen Zugangsweg zur Treppe schaffen.