Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Klimafreundliche Fortbewegung auch ohne kurze Akku-Reichweiten und lange Ladezeiten: Die wohl größte Zukunftshoffnung für eine möglichst CO2-neutrale Mobilität heißt Wasserstoff. So lassen sich die von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim genutzten Räume im Eppelheimer Gewerbegebiet Nord durchaus als "Zukunftswerkstatt" beschreiben. DHBW-Rektor Prof. Dr. Georg Nagler hatte bereits vor einigen Monaten von der Vision "Eppelheim als Wasserstoffstadt" gesprochen. Was es damit auf sich hat und was genau im Gebäude in der Handelsstraße vor sich geht, darüber sprach die RNZ nun mit Prof. Dr. Sven Schmitz.

Schmitz ist einer der wenigen Wasserstoff-Experten in diesem Land. Bereits seit über 20 Jahren forscht er auf diesem Gebiet. 2002 begann er beim Automobilhersteller VW mit dem Aufbau eines "Technologiezentrums Elektrotraktion". "Dort habe ich für VW angefangen, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge zu entwickeln und zu erforschen", erklärt der heute 51-Jährige.

2013 wechselte er als Studiengangleiter für Mechatronik und Elektromobilität an die DHBW. An der Eppelheimer Außenstelle finden heute rund 700 Studierende Platz. "Die Bedingungen hier sind wirklich super", schwärmt Schmitz von dem Gebäude, in dem zuvor das Schulungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen untergebracht war. Wie schon vor der Jahrtausendwende an der Uni Essen und danach bei VW hatte er damals in Eppelheim zum dritten Mal die reizvolle Aufgabe, Labore zur Erforschung von Wasserstoff als Energieträger einzurichten. Diesmal habe er dabei aber nicht ganz "bei Null" beginnen müssen, erzählt der dreifache Familienvater: "Ich habe in Absprache mit VW von dort fünf Prüfstände im Wert von zwei Millionen Euro mit nach Eppelheim genommen..."

Seither ist die Handelsstraße 13 insbesondere für die großen Autobauer eine wichtige Adresse. "Audi hat 2017 entschieden, in Neckarsulm Brennstoffzellen zu entwickeln", berichtet Schmitz. Heute lässt der Konzern regelmäßig sogenannte "Transformer" in Eppelheim auf die Entwicklung von Brennstoffzellen umschulen. Bisher hätten die Audi-Mitarbeiter jahrelang Verbrennungsmotoren entwickelt – jetzt seien sie wichtige Akteure der "Transformation" hin zur Wasserstoff-Mobilität. Auch Daimler kooperiere für Bildungsprogramme zu diesem Thema mit der DHBW.

Wasserstoff-Experte Sven Schmitz. Fotos: dhbw

Zusätzlich zu den für alle Seiten erfreulichen "Synergieeffekten" aus der Kombination von Studieren und Erwachsenenausbildung geht es in den Eppelheimer Laboren aber vor allem um die Optimierung der Technologie: Neben der "Säuberung" und Wiederverwertung von bereits – etwa in der Halbleiter-Industrie – verwendetem Wasserstoff wird hier auch der Verschleiß von Brennstoffzellen erforscht. "Eine Brennstoffzelle hat zwar im Gegensatz zum Verbrennungsmotor keine beweglichen Teile, aber es gibt auch einen elektrochemischen Verschleiß", erläutert der Wissenschaftler. Eine erste Erkenntnis sei: "Der Verschleiß könnte besser werden, was die ganze Sache wiederum billiger machen würde." Ohnehin sind für Schmitz "hohe Stückzahlen" und damit einhergehende Preissenkungen ein Schlüssel zur Massentauglichkeit der Brennstoffzellen-Technologie. "Was wir in den vergangenen zehn Jahren mit der Batterie für Elektroautos erlebt haben, wird sich auch beim Wasserstoff zeigen." Wobei er mit Blick auf den Vorsprung der Chinesen in Sachen Elektromobilität warnt: "Wir sollten jetzt nicht den gleichen Fehler wie damals bei den Batterien machen." Das bedeute vor allem Investitionen in die Fertigung von Brennstoffzellen und in den Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen.

Eine Wasserstoff-Zapfsäule an der Tankstelle gegenüber in der Handelsstraße könnte übrigens Teil der eingangs genannten Vision sein: "Eine Idee ist, das ganze Gebäude hier mit Photovoltaik zuzupflastern, damit wir mit Solarstrom unseren eigenen CO2-neutralen Wasserstoff herstellen können", weiß Schmitz. Und der nicht für Experimente verwendete Wasserstoff könnte an der Tankstelle angeboten werden.

Längst über den Status einer Vision hinaus geschafft hat es ein weiteres Projekt: "Wir bauen ein Brennstoffzellen-Leichtflugzeug", verrät Schmitz. Einige Studierende und ein Laboringenieur seien bereits fieberhaft bei der Arbeit. "Das Ziel ist es, nach der Fertigstellung in ein bis zwei Jahren damit von Mosbach nach Mannheim zu fliegen..."