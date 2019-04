Von Christoph Moll und Anja Hammer

Eppelheim. Vor der Commerzbank in der Hauptstraße darf man seit Neuestem 30 Minuten parken. Dies gilt zwar nur tagsüber, aber länger dürften zwei Ganoven in der Nacht auf Donnerstag nicht gebraucht haben, um den Geldautomaten in der Filiale zu sprengen. Ihnen gelang mit einer unbekannten Summe die Flucht.

Gestern Mittag erinnert kaum noch etwas an das spektakuläre Verbrechen. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man auf dem Gehweg Glassplitter, eine geborstene Fensterscheibe ist durch drei Holzplatten ersetzt. Durch die übrigen Fensterscheiben ist zu sehen, dass der gesprengte Geldautomat in einen Malerteppich eingewickelt ist. Drinnen arbeiten die Mitarbeiter, als wäre nichts gewesen. Schaulustige kommen und wollen sehen, „wie die das Ding in die Luft gesprengt haben“. Immer wieder wollen Kunden die Bankfiliale betreten, doch die Tür ist verschlossen. Sie werden mit einem Aushang informiert: „Aus betrieblichen Gründen haben wir heute geschlossen.“

Das klingt harmlos. Tatsächlich spielten sich wohl Szenen wie in einem Actionfilm ab. Auch die Hinweise auf die Videoüberwachung und ein Sicherheitssystem, dass den Inhalt der Automaten „bei einem Angriff vernichtet“, hielten die Ganoven nicht ab. Sie wurden gefilmt, wie sie Vorbereitungen trafen, bevor um 2.39 Uhr dann der Automat explodierte. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit Schläuchen Gas in den Automat im frei zugänglichen Vorraum der Filiale einleiteten und dieses entzündeten, wie Sprecher Dieter Klumpp sagte. Durch die Druckwelle wurde die Verglasung des Vorraums beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.

Die Sprengung löste einen Alarm bei einer Sicherheitsfirma aus, scheint aber nach außen nicht besonders laut gewesen zu sein. Die Eppelheimer haben offenbar einen guten Schlaf, denn es meldete sich kein Anwohner bei der Polizei.

Die Kameras hielten fest, dass die Ganoven mit einem grau-schwarzen A-Klasse-Mercedes mit HP-Kennzeichen Richtung Heidelberg flüchteten. Die Kennzeichen hatten sie zuvor im hessischen Zwingenberg gestohlen. Die Fahndung mit 22 Streifenwagen blieb erfolglos.

Beide Täter hatten eine schmale Statur und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einer war 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine schwarze Hose, ein helles Oberteil sowie darüber eine dunkle Jacke mit Kapuze und grauen Ärmeln, die im Rückenbereich dunkelblau oder schwarz war. Der andere Täter war 1,65 bis 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet. Die Polizei hofft nun, dass vielleicht ein Taxifahrer oder Zeitungsausträger etwas gesehen hat. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/1744444. Erst in der Nacht zuvor gab es einen Fall im pfälzischen Dannstadt-Schauernheim bei Mutterstadt. „Ein Zusammenhang ist denkbar“, so Klumpp.

Wie viel Geld im Automat war, ist übrigens noch unklar. Im Schaufenster bietet die Commerzbank gerade ein Mehrfamilienhaus für 1,3 Millionen Euro an. Dafür wird es wohl nicht gereicht haben ...

Update: Donnerstag, 4. April 2019, 21.07 Uhr