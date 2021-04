Eppelheim. (sg) Dass Hunde nicht lesen können, ist bekannt. Aber scheinbar können es einige Hundebesitzer auch nicht. Sonst würden sie das auffällige Schild nicht ständig ignorieren, das folgende Aufschrift trägt: "Dieses Beet wird mit Liebe gepflegt und ist keine Hundetoilette! Wir danken für ihre Rücksichtnahme." Ernst Funk hat es an seiner Hauswand in der Spitalstraße 5 platziert. Dass er ständig Hundekot in dem von ihm gepflegten städtischen Blumenbeet vorfindet, ärgert den 87-jährigen Senior schon sehr. Dennoch betont er: "Ich bin nicht gegen Hunde."

Ernst Funk, der seit 1983 in der Spitalstraße wohnt, liebt das Blumenbeet vor seinem Haus, obwohl es ihm eigentlich nicht gehört: Als vor einigen Jahren die Straße im vorderen Abschnitt saniert und in einen verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet wurde, hat die Stadt vor Funks Anwesen eine Blumenrabatte angelegt. Die optische Aufwertung der Straße war das Ziel. Seitdem brauchen sich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nicht mehr darum zu kümmern: Das Beet wird von dem gelernten Kfz-Mechaniker, der von 1955 bis 1963 als Zeitungsausträger und Fahrer bei der RNZ angestellt war und später bei der HSB in der Werkstatt und als Busfahrer arbeitete, gehegt und gepflegt. Für die Bepflanzung sorgt Ernst Funks Sohn. Dieser ist nämlich Gärtner.

Anwohner, Passanten und die Insektenwelt haben an dem mediterran angelegten Beet mit Olivenbaum, Rosmarinsträuchern und Lavendelbüschen sowie den gerade in bunten Farben blühenden Tulpen als hübsche Frühjahrsboten ihre Freude. Abends sei das Beet auch meist noch in Ordnung, erzählt der Senior. Morgens hingegen musste er in der Vergangenheit schon oft genug Hundehaufen beseitigen.

Erst vor zwei Monaten hat er, unterstützt von seinem Sohn, gut sichtbar an seiner Hauswand das "Keine-Hundetoilette-Hinweisschild" angebracht. Er hoffte, dass die Zeilen respektiert und nicht ignoriert werden. Bisher ohne nennenswerten Erfolg. Der 87-Jährige, der jeden Morgen eine Walking-Runde dreht und bei der Gelegenheit gleich beim Blumenbeet nach dem Rechten schaut, musste dieser Tage schon wieder die Hinterlassenschaft eines nächtlichen Gassi-Gangs entfernen. "Das ist doch eine Frechheit", findet der Senior. Er kann dieses ignorante Verhalten von Hundebesitzern nicht verstehen …