Fünf Männer, ein Ziel: beste Unterhaltung. Bei ihrem Auftritt in der Rudolf-Wild-Halle gelang dies dem musikalischen Quintett nach Meinung des Publikums vortrefflich. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Diese "Füenf" besitzen musikalisch die Kraft eines Orkans. Wenn Deutschlands lustigste A-cappella-Band mit ihrer unnachahmlichen Freestyle-Performance die Bühne betritt und zu singen beginnt, dann gibt es für das Publikum kein Halten: Es wird unweigerlich von dem Gute-Laune-Orkan erfasst und vom Rhythmus-Wirbelsturm mitgerissen.

Gut 300 Besucher erlebten am Freitag im Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle mit der A-cappella-Band einen unvergesslichen Konzertabend. Die fünf Jungs aus Stuttgart stellten in ihrer zehnten Show den "täglichen Irrsinn zwischen den Zeilen der Vernunft". Ihre Liedtexte sind scharfzüngig, intelligent und witzig.

"Die Monotonie will mal wieder die Weltherrschaft? Aber nicht mit uns!", erklären sie. "Füenf" stellt sich mit seinem "Sing und Unsing" dem musikalischen Einerlei wacker in den Weg. Juxgefährlich und scherzgewaltig haben sie als "005 - im Dienste ihrer Mayonnaise" die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission. Mit ihren Liedern fürs Auge und ihren Gags fürs Ohr macht die tonsichere Einheiztruppe aus Stuttgart seit mittlerweile 24 Jahren gesungene Musik-Comedy deutschlandweit populär.

Dass die A-capella-Band die Rudolf-Wild-Halle auf ihrem Tour-Plan hatte und vor 300 Gästen ein Konzert gab, war der Empfehlung eines Musik- und Kleinkunstbegeisterten Eppelheimer Ehepaares zu verdanken. Sie haben die fünf hochgradig musikalischen Jungs mehrfach im Mannheimer Capitol erlebt und Andrea Kurzhals als Programmverantwortliche vom Kulturamt der Stadt den heißen Tipp gegeben. Fünf Männer, fünf Stimmen, ein Ziel: Mit ihren "Liedern fürs Auge und Gags fürs Ohr" wollen sie in erstere Linie unterhalten, aber auch Herz, Hirn und Lachmuskeln beanspruchen.

Pelvis, Memphis, Justice, Little Joe und Dottore Basso alias Jens Heckermann, Patrick Bopp, Christian Langer, Kai Podack und Francesco Cagnetta hatten mit den Zuschauern im Kultursaal kein Erbarmen. Der ganze Saal tanzte im Rhythmus ihrer Musik. Das lustige Quintett konnte nicht nur ausgezeichnet singen, sondern mit seinen Stimmen auch akustisch genial jonglieren und Instrumente ersetzen.

Super war ihr musikalischer Einstieg: Sie kombinierten die Titelmusik der James Bond-Filme mit bekannten Schlagern. Ob in ihrer "Ode auf die 1. Reihe", dem Song von der Schwiegermutter als "oberkrasse Frau", dem Lied vom "miesen Chef" oder dem Stück "Sag mal was" - die Gäste wurden mit Begebenheiten oder Erlebnissen aus dem Leben der "Füenf" bestens unterhalten.

Köstlich war, als die fünf Jungs dem Publikum in Liedform etwas Spanisch und Temperament beibringen wollten und nicht eher aufhörten, bis sie die "Eppelheimer Erotik" spüren konnten.

Doch bei allem "Sing und Unsing" können die "Füenf" auch ernst. Beispielsweise als sie auf ihr Projekt "Gitarren statt Gewehre" aufmerksam machten. Seit vier Jahren sind die fünf Jungs Botschafter der Organisation "Brot für die Welt". Sie setzen sich dafür ein, Kindersoldaten aus den Kriegsgebieten zu holen und ihnen stattdessen Schulbildung und Ausbildung zu ermöglichen.