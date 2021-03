Klassenlehrerin Mirjam Kammer hält ihren Unterricht in der „Sendeklasse“. Ein Tablet am Stativ überträgt die Themen ein Zimmer weiter zur anderen Hälfte der Schüler. Fotos: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Weil der ständige Wechsel von Präsenzunterricht an der Schule und Online-Unterricht zu Hause für alle Beteiligten unbefriedigend ist, hat sich die Leitung der Humboldt-Realschule eine neue Lösung überlegt. Rektor Michael Mercatoris und Konrektor Christian Fesler erarbeiteten ein maßgeschneidertes Unterrichtssystem in Form eines Livestreams, also einer Unterrichtsübertragung in Echtzeit. Dies ermöglicht wenigstens, die besonders unter der Corona-Situation und der Distanz zu den Lehrern leidenden fünften und sechsten Klassen sowie alle Abschlussklassen in den Präsenzunterricht zurückzuholen. Die siebten und achten Klassen bleiben in dieser Ausnahmesituation im gut organisierten "Homeschooling", um die Schülerzahl vor Ort im Gebäude überschaubar zu halten und genügend Klassenzimmer für den digitalen Unterricht zur Verfügung zu haben.

Mehrere Klassenzimmer wurden in Sende- und Empfängerräume umgestaltet und mit entsprechender Technik ausgestattet. Die fünften und sechsten Klassen wurden hälftig aufgeteilt. Im "Senderaum" gibt es für die eine Hälfte der Schulklasse "Live-Unterricht" mit Lehrer. In das Klassenzimmer nebenan erfolgt die Unterrichtsübertragung. Die Lehrkraft wird im Senderaum beim Unterrichten mit der Videofunktion eines Tablets gefilmt. Die andere Hälfte der Klasse im Empfängerraum sieht und hört den Lehrer über Empfangsgerät und Beamer. Zwischendurch wechselt der Lehrer die Klassenräume, um auch der "Empfängerklasse" bei Fragen weiterzuhelfen oder Aufgaben zu kontrollieren.

Konrektor Christian Fesler (l.) und Rektor Michael Mercatoris haben das Format erarbeitet.

Rektor Mercatoris freut sich, dass die Investitionen des Digitalpakts in der Realschule Früchte tragen. Die technische Ausstattung der Schule mit Hard- und Software sei bereits so weit fortgeschritten, dass solche Unterrichtsformen möglich sind. Dieses Lehrkonzept sei zwar keine Dauerlösung, aber zumindest eine tragfähige, kurzfristig realisierbare und flexibel anpassbare Abhilfe, meinte er. Zumindest hat diese Unterrichtsform den Vorteil, dass alle fünften und sechsten Klassen sowie die Abschlussklassen gleichzeitig Präsenzunterricht erhalten und der Stundenplan vollumfänglich angeboten werden kann. Nicht minder wichtig: Lehrer und Schüler sehen sich täglich, können bei Problemen helfen und Nachfragen direkt beantworten.

Für Mirjam Kammer, Klassenlehrerin der 6a, ist die neue Unterrichtsform des Livestreamings in der aktuellen Lage "die beste Notlösung", um die Schüler aus dem Online-Einzelunterricht heraus und an die Schule zu holen. "Der direkte Kontakt zu den Kindern ist schon sehr wichtig", betont sie.

Aber eine Dauerlösung sei es für sie und ihre Schüler nicht. So haben die Schüler, die per Livestream unterrichtet werden, manchmal mit Licht- und Tonproblemen bei der Übertragung zu kämpfen. Zudem können sie Nachfragen nicht unmittelbar an ihre Lehrkraft richten, sondern müssen warten, bis diese zu ihnen kommt. Da man als Lehrer zwischen Sende- und Empfängerklasse pendelt, sei man in keiner Klasse so richtig präsent, erklärt Kammer.

Steht beispielsweise im Fach Deutsch ein Diktat an, dann funktioniert die moderne Unterrichtsform nicht. Da wäre die Sendeklasse mit Lehrer im Klassenzimmer klar im Vorteil und die Empfängerklasse hätte das Nachsehen, weil sie den Lehrer akustisch nicht so gut versteht und ihn auch nicht bitten kann, einen Satz nochmals zu wiederholen. In einem solchen Fall gibt es Tandemlehrer wie Andreas Weis, der parallel der anderen Klassenhälfte das Diktat diktiert, für die nötige Ruhe im Klassenzimmer sorgt und auch mögliches Abschreiben unterbindet.

Die Meinung der Klasse 6a zum Unterrichtsstreaming ist indes zweigeteilt. Mariya, Viviane und Hilal finden es als Schüler der Empfängerklasse "ein bisschen blöd, meistens nur zuhören zu dürfen und zum Unterricht nichts sagen zu können. Da kann man auch gleich zu Hause bleiben und weiter Homeschooling machen", meinen sie. Roschyar, Lenny, Karanveer, Lydia, Housain und Paul finden Unterrichtsstreaming dagegen nicht so verkehrt. So sei man wenigstens in der Schule, sehe seine Klassenkameraden und seine Lehrer, könne mit ihnen reden, sie etwas fragen – und vor allem viel konzentrierter arbeiten als zu Hause, wo man doch leichter abgelenkt werde.