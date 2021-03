Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer einen Beitrag zu einer sauberen und schöneren Stadt leisten wollte, konnte am Wochenende seinen Spaziergang, das Gassigehen mit dem Hund oder den Sport im Freien mit Müllsammeln verbinden. "Grab a bag – schnapp dir eine Tüte" lautete das Motto der Aktion "Eppelheim putzt sich raus" der Stadtverwaltung. "Die Idee ist, dass man eine Mülltüte mit auf den Weg nimmt und dabei Müll aufsammelt. Die Mülltüten können in den öffentlichen Mülleimern der Stadt oder in die dafür aufgestellten Container entsorgt werden", erklärt Umweltbeauftragter Benedikt Seelbach vom städtischen Bauamt das Prinzip des etwas anderen Frühjahrsputzes. Zusammen mit Christoph Horsch vom Kulturamt der Stadt hat er das Aktionswochenende organisiert.

Angeschrieben wurden alle Eppelheimer Vereine. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien nur in Kleingruppen mit Personen aus zwei Haushalten Müll gesammelt werden darf. Die Bürger konnten sich spontan an der Aktion beteiligen oder vorab anmelden. 15 Einzelpersonen und Gruppen hatten sich bis Freitagvormittag bei Benedikt Seelbach zum Müllsammeln angekündigt.

Melanie Kucklack war eine von ihnen. Die 42-Jährige, die gebürtig aus dem niedersächsischen Salzgitter kommt, ist mit ihrer Frau Katrin vor einem Jahr nach Eppelheim gezogen. "Ich habe von der Müllsammelaktion gelesen und habe mir gleich am Freitag am Rathaus Mülltüten und Greifzange geholt", erzählt sie. Weil sie sehr naturverbunden ist und gerne spazieren geht, hat sie schon oft Müll eingesammelt und ihn zu Hause in ihrer Mülltonne entsorgt.

"Das ist mein Beitrag für eine bessere Umwelt", sagt sie. "Wenn ich irgendwo auf der Straße oder im Gebüsch Müll sehe, ärgert mich das total, weil die Menschen gegenüber der Natur so ignorant sind. Jeder sollte wissen, dass wir von der Natur abhängig sind." Melanie Kucklack war an allen drei Müllsammeltagen entweder allein oder mit ihrer Frau auf ihren Lieblingsspazierwegen entlang der Autobahn Richtung Reitplatz, Bahndamm und "Rentnerweg" oder Richtung Plankstadt unterwegs. Glas- und Plastikflaschen holte sie in großer Zahl aus dem Gebüsch, sodass die Mülltüte schnell zu schwer zum Weitersammeln wurde. Ansonsten landeten meist Einweg-Kaffeebecher, Bäcker- und Fast-Food-Tüten, Folienverpackungen, Zigarettenschachteln und jede Menge Zigarettenkippen, die in großer Zahl auf den Geh- oder Spazierwegen zu finden sind, in der blauen Mülltüte.

"Wenn ich Müll sammle, freue ich mich jedes Mal für die Natur. Das macht mich richtig frei", gesteht die Fachkraft für Reha-Technik. Und wenn sie Leergut findet, gibt sie es ab und spendet den Pfandbetrag. "Bei mir hat vor fünf Jahren das Umdenken angefangen. Ich habe begonnen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen", erzählt sie.

Seither hat die Vegetarierin, die seit ihrem 17. Lebensjahr auf Fleisch verzichtet, einen anderen Blick auf ihr Leben. Um noch mehr über Tier- und Naturschutz zu erfahren, ist sie dem Nabu beigetreten. Außerdem vermeidet sie beim Einkaufen konsequent Verpackungsmüll, erledigt Einkäufe gerne zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, bevorzugt regionale und saisonale Produkte und selbst hergestellte Lebensmittel. Sie lebt nach dem einfachen Prinzip: "Jeder sollte sich die Frage stellen, was er zum Leben wirklich braucht." Würde darauf jeder ehrlich antworten, ließen sich viel Müll und Überfluss zum Wohle der Umwelt vermeiden.