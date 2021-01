Dreist oder in Ordnung? Das Fahrrad blockierte einen ganzen Stellplatz. Foto: Wiedtke

Eppelheim. (cm) Auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte von Aldi, Rewe und dm-Drogeriemarkt kam es zu einer besonderen Konstellation. "Der Parkplatz war ohnehin schon brechend voll und dann steht da ein Rad auf einem Kfz-Stellplatz", berichtete Lars Wiedtke auf Facebook und lieferte gleich noch ein Beweisfoto mit. Da "blockierte" doch tatsächlich ein kleines Fahrrad einen großen Stellplatz. "Ich bin selbst Radfahrer und rege mich auch oft über rücksichtslose Autofahrer auf, die ihre Karre auf dem Radweg abstellen", so Wiedtke. "Aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt." Zum Glück für die Radlerin sei unweit von dieser Parklücke noch ein Parkplatz frei gewesen, "sonst hätte ich den Drahtesel umgeparkt", schrieb er – zumal sich nur wenige Meter weiter Stellplätze für Fahrräder befinden.

Stellt sich die Frage: Darf ein abgestelltes Fahrrad einen ganzen Stellplatz für ein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz blockieren? Die RNZ fragte bei der Stadt Eppelheim nach.

Die Antwort: "Ein Fahrrad darf laut der Straßenverkehrsordnung auch dort abgestellt werden, wo ein Kraftfahrzeug abgestellt werden darf", teilte Stadtsprecher Christoph Horsch mit. Dies gehe aus Paragraf §12 hervor. "Da es sich aber um privaten Grund handelt, der zwar der Allgemeinheit frei zugänglich ist, ist davon auszugehen, dass hier Privatrecht gilt", so Horsch. Die angebrachten Verkehrsschilder seien nicht von der Stadt angeordnet worden, betont Horsch. Will heißen: Die "Regeln" macht der Eigentümer des Parkplatzes. Und so lange dieser dies duldet, lautet die Antwort: ja.