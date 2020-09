Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die neue Spielzeit in der Rudolf-Wild-Halle wird anders ablaufen als bislang gewohnt. Denn es gilt, die jeweils aktuellen Corona-Regeln umzusetzen, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann mitteilte. Die gute Nachricht: Die 14 Kulturveranstaltungen der im Oktober beginnenden neuen Spielzeit, werden nach derzeitigem Stand auch alle zur Aufführung kommen.

"Wir brauchen jetzt für das soziale Miteinander kulturelle Angebote dringender als je zuvor", erklärte die Bürgermeisterin anlässlich der Programmvorstellung in der Rudolf-Wild-Halle. Den Einnahmeverlust, der durch die verringerte Zahl an Sitzplätzen entsteht, nimmt die Stadt in Kauf: "Die Kosten für das Kulturprogramm und der Einnahmeverlust in dieser Saison sind dem Gemeinderat bewusst."

Andrea Kurzhals, Programmmacherin des städtischen Kulturamts, prophezeite: "Wir dürfen uns in dieser Saison auf viele bekannte Gesichter aus Theater und Fernsehen freuen." Doch auch eine schlechte Nachricht verkündete sie: "Aufgrund der Vorgaben der Bundesregierung und des Landes stehen uns, wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, ab Oktober nur 149 statt der üblichen 420 Sitzplätze im Kultursaal zur Verfügung."

Patrick Röschmann hat entsprechend der Vorgaben einen neuen Sitzplan für den Kultursaal entworfen. An diese Sitzordnung müssen sich die Zuschauer strikt halten. Bis die Gäste jeweils ihre Plätze eingenommen haben, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. "Es ist leider nach derzeitigem Stand so, dass die Besucher in der Pause am Platz bleiben sollen und nur für den Gang zur Toilette ihre Plätze verlassen dürfen", informierte Kurzhals weiter.

Ob es für die Kulturgäste den gewohnten Sektempfang zur Spielzeiteröffnung oder den Umtrunk beim Neujahrskonzert geben wird, ist noch offen. Auch für den Verkauf von Getränken und Snacks im Foyer feilen die Veranstalter noch an einer Corona-konformen Alternative. Dass es aber ein kleines kulinarisches Angebot geben wird, versicherte die Bürgermeisterin. "Welche Verordnungen zur Spielzeiteröffnung im Oktober gültig sind, wissen wir jetzt noch nicht", sagte die Rathauschefin: "Wir werden im Rahmen der dann gegebenen Möglichkeiten mit Angeboten darauf reagieren."

Aufgrund der Ausnahmesituation werden keine Abonnements angeboten. "Wir hatten in der letzten Spielzeit 390 Abonnenten und könnten dieser Zahl aufgrund der reduzierten Sitzplätze nicht gerecht werden", sagte Kurzhals. Langfristige Kartenreservierungen sind in dieser Spielzeit ebenfalls nicht möglich. Der Kartenvorverkauf beginnt erst drei Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung.

Info: Für die erste Veranstaltung des Kulturprogramms gibt es noch Karten. Für die am 17. Oktober stattfindende Veranstaltung "Theo Tollpatsch" beginnt der Vorverkauf am heutigen Montag um 9 Uhr. Tickets gibt’s im Internet unter www.reservix.de oder bei der Stadt Eppelheim unter Telefon 0 62 21 / 79 44 02 erhältlich.