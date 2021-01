Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Theresia Müller ist ein echtes Multitalent. Sie kann ausgezeichnet backen und kochen, aber genauso bewundernswert kann sie Gedichte und Geschichten schreiben und dies gerne auch in Mundart. "Schreibblock und Stift liegen bei mir sogar unterm Kopfkissen", gesteht die 82-Jährige. Dazu muss man wissen: Die besten Ideen und Reime für ein neues Gedicht kommen ihr meist am späten Abend oder nachts, wenn sie die Begebenheiten und Eindrücke des Tages gedanklich verarbeitet. Gerade ist sie dabei, für den Erfolgsunternehmer Hans-Peter Wild einen mit Fotoerinnerungen ergänzten Gedichtband zusammenzustellen – aus doppeltem Grund: Zum einen feiert der Chef von Capri-Sun im Juni seinen 80. Geburtstag und zum anderen kennt sie ihn wie wohl nur wenige. Theresia Müller arbeitete über Jahrzehnte hinweg für seine Eltern Leonie und Rudolf Wild.

Woher die 82-Jährige das Schreibtalent hat? Die Antwort kommt prompt: "Von meinem Vater. Er hat auch viele Gedichte geschrieben und meine jüngere Schwester kann das auch", erzählt Theresia Müller. Geboren wurde sie 1939 in Ungarn. Aufgewachsen ist sie mit vier Schwestern. Seit ihrer Hochzeit 1961 wohnt sie in Eppelheim und bekam zwei Kinder. Mittlerweile ist die Seniorin mit dem großen Talent fürs Dichten und Schreiben vierfache Oma und zweifache Uroma. Alle Familienmitglieder werden von ihr zu verschiedenen Anlässen mit Gedichten oder Geschichten beschenkt.

Fröhliches und Trauriges, Geburtstagsreime, Gedichte über die Natur, die Jahreszeiten oder über ihre Führerscheinprüfung finden sich in den vielen Ordnern, in denen Theresia Müller ihre Lyrik aufbewahrt. Das Reimen liegt ihr: Eines ihrer herrlichen Frühlingsgedichte beginnt mit den Worten "Der Frühling ist erwacht mit all seiner wunderschönen Pracht". Selbst den Steuerbeamten des Finanzamts schickte sie neben ihrer Steuererklärung einmal diese Zeilen zum Schmunzeln mit: "Auch ich wäre längst zu einer Eigentumswohnung gekommen, hätte mir Vater Staat nicht so viel weggenommen."

Warum es Theresia Müller ein großes Anliegen ist, Hans-Peter Wild und damit den Eigentümer der Weltmarke Capri Sun zu beschenken, findet man in ihrem Lebenslauf. Denn die enge Verbundenheit zum Hause Wild begann bereits in den 1970er Jahren: Theresia Müller, von Beruf Kindergärtnerin, bekam 1973 eine Anstellung bei den Rudolf-Wild-Werken. Anfangs war sie im Casino beschäftigt, das der Firmenkantine angegliedert war. Hier hat sie bei Festlichkeiten und Empfängen für hübsch eingedeckte Tische gesorgt und viele Gäste aus aller Herren Länder bewirtet, darunter auch die amerikanische Boxlegende Muhammad Ali, der einst für das Wild-Getränk "Capri Sonne" Werbeträger war.

Müller war auch im Privathaushalt des Unternehmerpaares Rudolf und Leonie Wild im Einsatz. "Ich war Mädchen für alles. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude bereitet", erinnert sie sich an diese schöne Zeit. Wenn sonntags Gäste zum Mittagessen oder zum Kaffee kamen, war Theresia, die von Leonie Wild "Rösel" genannt wurde, zur Stelle. "Ich half bei den Vorbereitungen und empfing die Gäste, erinnert sie sich. "Und wenn Frau Wilds Hausdame Urlaub hatte, vertrat ich sie."

Wenn die Unternehmensgründer Rudolf und Leonie Wild oder deren Söhne Rainer Wild und Hans-Peter Wild Geburtstag hatten, bekamen sie von der schreibfreudigen Eppelheimerin Glückwünsche in gereimter Form. Auch zu Weihnachten oder Ostern wurde die Familie Wild mit lieben Zeilen beschenkt. Theresia Müller wurde von Unternehmenschef Rudolf Wild mehrfach geehrt und blieb dem Unternehmen insgesamt 32 Jahre treu.

Bevor sie mit 66 Jahren in den Ruhestand ging, stand sie die letzten sechs Jahre ganz im Dienst von Seniorchefin Leonie Wild, deren Mann Rudolf bereits 1995 verstorben war. "Frau Wild war wie eine Mutter für mich. Ich habe ihre Liebe und Güte sehr geschätzt", gesteht sie. Ausgerechnet am 13. Juni 2005, dem Tag, als Leonie Wild verstarb, konnte ihr "Rösel", bedingt durch einen Sturz mit Folgen, nicht bei ihr sein. "Das ist heute noch furchtbar für mich", erinnert sich die 82-Jährige. Die Verbundenheit zum Hause Wild ist auch nach dem Tod der Seniorchefin geblieben, der Kontakt zu den Wild-Söhnen Rainer und Hans-Peter nie abgebrochen. "Wir schreiben uns öfters im Jahr", so Müller.

Den Geburtstag von Leonie Wild vergisst Theresia Müller nie. In diesem Jahr wird auf Müllers Initiative hin der verstorbenen Ehrenbürgerin an ihrem Geburtstag am 30. Januar im Rahmen des 18-Uhr-Gottesdienstes in der Christkönigkirche gedacht.

Sie war eng mit der Unternehmerfamilie verbunden, half bei Festen und Empfängen und war dabei, als Muhammad Ali am 11. Juni 1979 die „Capri-Sonne“ in Eppelheim besuchte. Hans-Peter Wild hatte die Boxlegende als Werbeträger gewinnen können. Repro: Alex