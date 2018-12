Eppelheim. (aham) Mehrmals wird Kommandant Uwe Wagner am Nachmittag sagen: "Das war großes Glück." Obwohl am Sonntag an der Theodor-Heuss-Grundschule mitten im Stadtzentrum von Eppelheim bei einem Feuer ein Schaden von 25.000 Euro entstand. Und obwohl der Verdacht der Brandstiftung im Raum steht.

Nur wenige Stunden zuvor, gegen 12 Uhr am Mittag, war der Kommandant mit einem Kameraden im Feuerwehrhaus, als es an der Tür klopfte. Wagner öffnete. Vor ihm standen zwei Jungs, die berichteten: "Im Schulhof brennt was." Die beiden Buben waren zufällig mit dem Fahrrad dort vorbeigekommen und sind in der Eppelheimer Kinderfeuerwehr für Sechs- bis Zehnjährige aktiv. "Daher wussten sie, wie sie zu reagieren haben", so Wagner. Und fügt hinzu: "Welch ein Glück!" Denn als die beiden Feuerwehrmänner mit den beiden Buben nachschauten, schlugen schon meterhohe Flammen aus dem Keller der Grundschule. "Sie kamen aus dem Lüftungsschacht am langen Bau, zusammen mit einer starken schwarzen Rauchsäule", beschreibt Kommandant Wagner.

Die Rettungsleitstelle wurde alarmiert, die Heidelberger Berufsfeuerwehr mit der Drehleiter hinzugerufen. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen über die Isolierung bis zum Dach hochziehen würden. Die Gebäudefassade hatten sie bereits erfasst.

Um das Feuer zu bekämpfen, musste die Feuerwehr, die mit 20 Mann aus Eppelheim und drei Wehrleuten aus Heidelberg zugange war, die Tür zum Schulhaus aufbrechen und eine weitere im Inneren. In einem Klassenzimmer im Keller war bereits schwarzer Ruß aus dem Schacht gekommen. Der Ventilator der Lüftungsanlage war schon nach innen gebogen. "Und es herrschte starker Brandgeruch", so Wagner. Außen standen die Flammen zwei Meter hoch, der Ruß reichte bis ins erste Obergeschoss.

Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Zur Sicherheit entfernte die Wehr auf einer Fläche von etwa zwei mal drei Metern die Dämmplatten. "Dahinter war schon alles verbrannt", berichtet der Kommandant. Das Dach wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, bevor Entwarnung gegeben wurde. Wagner: "Das war gerade noch rechtzeitig."

Obwohl durch die Löscharbeiten laut Kommandant kein Schaden entstanden ist, schätzt die Polizei den Brandschaden auf 25.000 Euro. Der Kommandant erklärt dies unter anderem mit der Dämmung, die in dem Bereich gegenüber vom Eingang der Rudolf-Wild-Halle erneuert werden muss, und den zwei zerstörten Türen. "Ich gehe aber davon aus, dass der Unterricht nach den Ferien stattfinden kann", so Wagner.

Zwar kann der Kommandant nichts Genaues zur Brandursache sagen. "Es könnte der Lüfter gewesen sein", meint er. Eine Sache macht ihn aber stutzig. Am Tag zuvor wurde er auf einen Schaden in der Tiefgarage der Wild-Halle aufmerksam gemacht. "Da hat jemand vor ein paar Tagen versucht, die Dämmung anzuzünden", berichtet Wagner. Dafür sei extra der Putz abgeklopft worden. Und die Wild-Halle liegt direkt gegenüber von der Schule. Daher ermittle nun die Kriminalpolizei.