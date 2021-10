Eppelheim. (pri/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Eppelheim ereignet. An der Einmündung Grenzhöfer Weg/Handelsstraße ist ersten Informationen zufolge der Fahrer eines Renault Kangoo Kastenwagen mit einem Lkw frontal zusammen gestoßen.

Offenbar hat der Lkw-Fahrer beim Abbiegen vom Grenzhöfer Weg in die Handelsstraße dem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus transportiert, der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Grenzhöfer Weg ist aktuell gesperrt.