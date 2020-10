Von Nicolas Lewe

Eppelheim. Zwei Security-Männer stehen am Sonntagnachmittag vor der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Lilienthalstraße. Sie sind hier im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises, der für die Unterkunft zuständig ist. Ihre Aufgabe: verhindern, dass Bewohner sich unerlaubt aus dem Gebäude entfernen. Umgekehrt achtet das Sicherheitspersonal darauf, dass niemand die Einrichtung ohne einen legitimen Grund betritt.

Am Freitag hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bekannt gegeben, dass sich einer der in der Lilienthalstraße untergebrachten Flüchtlinge mit dem Coronavirus infiziert hat. Wo und wie ist bislang nicht bekannt. Diese Frage konnte auch Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann nicht beantworten, als die RNZ sie am Sonntag erreichte. Sie verwies für alle weiteren Fragen zur Unterkunft in der Lilienthalstraße an das zuständige Landratsamt.

Dieses hatte nach Bekanntwerden des Coronafalles vorsorglich alle 37 Bewohner getestet. Das Ergebnis: Bei weiteren neun Personen wurde ebenfalls eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. Sämtliche Bewohner der Unterkunft wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt. Eine Cateringfirma kümmert sich um ihre Versorgung.

Doch was bedeutet der Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft für das kommunale Leben? Müssen Kindergärten oder Schulen geschlossen bleiben? "Nein", sagte Bürgermeisterin Rebmann am Sonntag. Erst einmal nicht. Dies könne sich jedoch ändern, wenn am heutigen Montag weitere 90 Bewohner der drei Anschlussunterbringungen der Stadt Eppelheim auf das Coronavirus getestet werden.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Unterkünfte können Kontakte zwischen den Bewohnern nicht ausgeschlossen werden. Die Testergebnisse sollen schnellstmöglich veröffentlicht werden.

Abgesehen von den Corona-Infizierten in der Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft bestätigten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis sowie Kreis Bergstraße mit Stand vom Freitag 20 aktive Coronafälle in den 17 Orten rund um Heidelberg. Das sind zwei Infizierte mehr als noch am Donnerstag. Die Fälle aus der Flüchtlingsunterkunft Lilienthalstraße sind hierbei noch nicht miteinberechnet. Im Rhein-Neckar-Kreis stieg die Zahl der Corona-Infizierten derweil von 96 auf 98, während sie im Heidelberger Stadtgebiet von 27 auf 22 sank.

Update: Sonntag, 4. Oktober 2020, 20.33 Uhr

Eppelheim. (mün) In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge ist ein Corona-Ausbruch zu verzeichnen. 10 Menschen sind mit Covid-19 infiziert. Das ergab eine Testung aller 37 Bewohner am Donnerstag, teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit.

Für die 27 Flüchtlinge, die nicht infiziert sind, wurde Quarantäne verhängt. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Rhein-Neckar bringt man die negativ Getesteten nicht anderweitig unter und deshalb wurde Quarantäne angeordnet. Jetzt werden die 37 Menschen in der Eppelheimer Unterkunft mit einer Cateringfirma versorgt.

Beim Gesundheitsamt Rhein-Neckar befürchtet man, dass die zehn Infizierten auch Kontakt zu Menschen in drei weiteren Eppelheimer Flüchtlingsunterkünften gehabt haben könnten. Die 90 Bewohner dieser Unterkünfte der Stadt Eppelheim sollen am kommenden Montag komplett vom Gesundheitsamt getestet werden. Bis dahin werden sie nicht unter Quarantäne gestellt, so die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises.

Mit den neuen Infektionsfällen in Eppelheim steigt die Sieben-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg auf 12,7 (Rhein-Neckar-Kreis: 12,2 / Stadt Heidelberg: 14,4).