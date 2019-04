Bitte umsteigen: An den Haltestellen am Bahnhof warteten auch gestern zeitweise mehr Fahrgäste als in die Busse passen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Morgens, halb acht in Neckargemünd: Normalerweise geht es am Bahnhof gemütlich zu. Die roten S-Bahnen halten kurz, Fahrgäste steigen ein und aus. Doch seit dieser Woche herrscht hier Hektik. Noch bis zum Ende der Osterferien am 28. April gilt: Endstation Neckargemünd.

Alle Fahrgäste, die mit den S-Bahnen der Linien 1, 2, 5 und 51 aus dem Neckar- und Elsenztal in der Stadt am Neckar ankommen, müssen wegen der Vollsperrung und Sanierung der Gleise nach Heidelberg aussteigen. Um weiterzukommen, stehen Busse des Schienenersatzverkehrs an der Bundesstraße 37 bereit. Diese fahren bis zum Heidelberger Hauptbahnhof. Die Fahrzeiten verlängern sich dadurch teils deutlich.

Ein Reisendenlenker zeigt den Fahrgästen am Bahnhof, wo es zu den Bussen geht. Foto: Alex

Zu den Stoßzeiten im morgendlichen Berufs- und im Feierabendverkehr kommt es zu Problemen: Fahrgäste berichten der RNZ, dass nicht genügend Busse bereitstehen, um alle Reisenden aufzunehmen. Weil sie auf die nächsten Busse warten mussten, benötigten sie für die Strecke von Neckargemünd nach Heidelberg statt einer Viertelstunde bis zu einer Dreiviertelstunde.

Dies liegt auch daran, dass die Busse länger für die Strecke brauchen. Sie überqueren in Neckargemünd zunächst auf der Friedensbrücke den Neckar und wechseln in Ziegelhausen erneut die Neckarseite. Ein anderes Problem ist, dass Fahrgäste nicht die Busse des Schienenersatzverkehrs benutzen, sondern in die Busse der Linie 35 steigen, die dann aus allen Nähten platzen. Manche Busse sind so voll, dass die Türen nicht mehr zugehen. Fahrgäste kommen an den Haltestellen nicht mehr in die Busse - oder bleiben gleich freiwillig draußen. "Wenigstens kann man im Bus nicht umfallen", nimmt es ein Fahrgast mit Humor und relativiert die Probleme: "Es war schon schlimmer."

Auf der Bahnstrecke werden die Schienen und der Gleisuntergrund erneuert. Foto: Alex

"Die Bauarbeiten sind dringend notwendig und nicht dazu da, um die Fahrgäste zu ärgern", sagt ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage. Die Bahn erneuert zwischen Schlierbach und Neckargemünd das komplette Gleisbett mit Untergrund, Schotter, Schwellen und Schienen. Kosten: 7,3 Millionen Euro. "Die Arbeiten wurden in die Osterferien gelegt, um die Auswirkungen gering zu halten", so der Sprecher. Im Schienenersatzverkehr sind unter der Woche 14 Busse mit einer Kapazität von "über 60 Personen" gleichzeitig im Einsatz, am Wochenende sind es ein paar weniger. Ein Reisendenlenker zeigt den Fahrgästen am Bahnhof, wo es langgeht - also den Weg zu den Bussen. Bisher seien bei der Bahn "keine nennenswerten Klagen" eingegangen, so der Sprecher.

Übrigens: In den Pfingstferien gehts im Elsenztal weiter. Zwischen Bammental und Neckargemünd werden die Gleise erneuert. Auch dann gilt: Bus statt Bahn.