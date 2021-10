Eppelheim. (RNZ) Die barrierefrei ausgebaute Haltestelle "Kirchheimer Straße" in Eppelheim geht am Montag, 25. Oktober, in Betrieb, teilt die Rhein-Neclar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Die Stadtbahnen der Linie 22 fahren ab Betriebsbeginn gegen 4.30 Uhr wieder regulär durch Eppelheim und bedienen auch wieder die Endstelle. Auch die Busse der Linien 713 und 728 fahren die Haltestelle wieder an.

Die Sperrung von Hauptstraße und Schwetzinger Straße im Baustellenbereich wird voraussichtlich im Verlauf des Montagvormittags aufgehoben. Ebenfalls aufgehoben wird die Sperrung des Clara-Schumann-Wegs. Allerdings wird es in den kommenden Tagen und Wochen noch zu einzelnen Restarbeiten, wie zum Beispiel an den Fahrgastunterständen der neuen Haltestelle kommen.