Von Jutta Trilsbach

Mauer. Durch den Zuzug von Familien erfreut sich der Fundort des Homo heidelbergensis steigender Einwohnerzahlen. Ein Trend, der sich ab dem kommenden Jahr für Mauer fortsetzen wird. Die rund 4050 Einwohner zählende Gemeinde, die sich in einem Audit des Landes Baden-Württemberg als familiengerechte Kommune zertifiziert hat, bietet im evangelischen Kindergarten Matthias Claudius und im katholischen Kindergarten St. Elisabeth Regelgruppen mit verlängerten Öffnungszeiten sowie im "St. Elisabeth" zusätzlich noch eine Ganztagesbetreuung an. Die Kleinkindbetreuung für Kinder unter drei Jahren (U3) findet in der Kinderkrippe "Rappelkiste" sowie mit qualifiziertem Tagespflegepersonal statt. In seiner öffentlichen Sitzung nahm sich der Gemeinderat dem Thema Kinderbetreuung in mehreren Punkten an. Die Zuhörerreihen in der Sport- und Kulturhalle waren daher mit Vertreterinnen der Kindergärten und interessierten, Fragen stellenden Eltern besetzt. Diese Maßnahmen wurden von den Bürgervertretern jeweils ohne Gegenstimme beschlossen:

Hintergrund Anspruch auf einen Betreuungsplatz hat seit dem 1. August 2013 jedes Kind bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Gemeinden haben darauf hinzuwirken, dass daher für alle Kinder bis zum Schuleintritt ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Wie andere Kommunen hat auch die Gemeinde Mauer mit den jeweiligen [+] Lesen Sie mehr Anspruch auf einen Betreuungsplatz hat seit dem 1. August 2013 jedes Kind bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Gemeinden haben darauf hinzuwirken, dass daher für alle Kinder bis zum Schuleintritt ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Wie andere Kommunen hat auch die Gemeinde Mauer mit den jeweiligen bisherigen konfessionellen Trägern wie der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Verträge abgeschlossen, um keine eigenen kommunalen Kitas errichten und betreiben zu müssen. Rechnungsamtsleiterin Monika Czemmel informierte über die Kosten: Die Gemeinde Mauer trägt bei beiden konfessionellen Kindergärten nach Abzug aller Einnahmen (Elternbeiträge) vom verbleibenden Defizit des laufenden Betriebes mindestens 90 Prozent und von den Investitionskosten 75 Prozent der Gesamtausgaben. Für die von privater Hand geführte dreigruppige Kinderkrippe "Rappelkiste" wendet die Gemeinde 68 Prozent der Betriebskosten auf; die Einnahmen, welche die Kinderkrippe erzielt, werden hierbei nicht berücksichtigt und verbleiben in voller Höhe bei der Einrichtung. Der Löwenanteil der Betriebsausgaben in den Betreuungseinrichtungen entfällt auf die Personalkosten. Im Haushalt 2020 der Gemeinde Mauer sind rund 1,4 Millionen Euro als Betriebskostenzuschüsse an die drei genannten Betreuungseinrichtungen eingestellt. Vom Land erwartet man Zuweisungen für die Kinderbetreuung (U3/Ü3) in Höhe von rund 760.000 Euro. (tri)

> Einrichtung einer weiteren Gruppe im katholischen Kindergarten: In beiden Kindergärten reichen die zur Verfügung stehenden Plätze aufgrund der bisherigen Anmeldungen spätestens ab Frühjahr 2021 nicht mehr aus. In gemeinsamen Abstimmungen wurde nach kostengünstigen Lösungen für eine Gruppeneröffnung gesucht und in der katholischen Einrichtung mit der jetzigen "Vesperstube" gefunden. Leiterin Monika Engelhart bestätigte: Die behördlichen Vorschriften zur Betriebserlaubnis sind seitens des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) sehr streng, die "Vesperstube" erfüllt aber alle Vorgaben. Der helle Raum soll ohne große Umbauarbeiten und Mobiliarkosten spätestens zum 1. Februar 2021 wieder zum Gruppenraum werden, mit verlängerten Betreuungszeiten von 7.30 bis 14 Uhr oder von 8 bis 14.30 Uhr. Es ist die fünfte Gruppe im St. Elisabeth-Kindergarten, der derzeit über insgesamt 14 Ganztages- und Teilzeitkräfte verfügt. Eine Personaleinstellung ist zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 geplant, die Personalkosten für die Gemeinde Mauer betragen jährlich 45.000 bis 50.000 Euro für eine Erzieherin.

> Erlass der Elternbeiträge in den Kindergärten: Ab dem 17. März wurden beide kirchlichen Kindergärten aufgrund der Corona-Verordnung geschlossen. Nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen wurden betreut, ab 27. April wurde der Kreis in der Notbetreuung erweitert und ab 29. Juni der Regeltrieb unter Pandemie-Bedingungen wieder aufgenommen. Den Eltern von nicht betreuten Kindern werden die Benutzungsgebühren für die Monate April, Mai und Juni erlassen. Laut Bürgermeister John Ehret ist dies ein Ausfall von 60.000 Euro bei weiterlaufenden Personalkosten, wovon ein Teil durch die Corona-Soforthilfe in Höhe von 25.000 Euro ausgeglichen wird.

> Finanzielle Förderung des Tagespflegepersonals ab 2021: "Aufgrund des Datenschutzes hat Mauer keinen genauen Überblick darüber, wie viele Tagesmütter es gibt", erklärte Bürgermeister Ehret. Dies obliege dem Landratsamt, das 13 Kinder in der Tagespflege von null bis drei Jahren angegeben habe. "Aus meiner Sicht ist Tagespflege keine Konkurrenz zur Rappelkiste, sondern hier fangen wir die Bedarfsspitzen ab, denn die Rappelkiste ist am Limit." Um Tagespflegepersonal für Kinder zu fördern, die ihren Hauptwohnsitz in Mauer haben und dort auch betreut werden, wird die Kommune diese ab 1. Januar 2021 mit einem Euro pro Stunde finanziell unterstützen.

> Neue Elternbeiträge für Kindergärten: Kindergartenleitungen, Verwaltung, Kirchenträger und die Verrechnungsstelle Obrigheim haben sich für neue Monatsbeiträge der Eltern ab 1. September 2020 bis 31. August 2021 ausgesprochen. In den Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bei einer Betreuungszeit von täglich sechseinhalb Stunden mit geringfügigen Steigerungen (gestaffelt je nach Kinderzahl von 2 bis maximal 10 Euro Erhöhung). Die Wochenstunden für die Ganztagsgruppen im katholischen Kindergarten wurden von 47,5 auf 43 Stunden verringert, bei Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr. Die Monatsbeiträge wurden in dieser Familienstaffelung um mindestens vier bis höchstens 15 Euro reduziert. Die Elternbeiträge werden lediglich in elf Monatsraten erhoben.

In der Gemeinderatssitzung wurde in der Bürgerfragerunde seitens der Eltern hinterfragt, inwieweit die Gemeinde denn einen Einfluss auf die Bildungsarbeit oder Personalentscheidungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen habe. Bürgermeister Ehret erklärte: "Wir haben in den konfessionellen Kitas keinerlei Einfluss darauf." Die Erhöhung der Elternbeiträge ab dem kommenden Kindergartenjahr wurde überwiegend kritisch gesehen. Rathauschef Ehret erwiderte, es sei Fakt, dass die monatlichen Elternbeiträge 20 Prozent der jährlichen, laufenden Kosten in den Kitas decken sollten: "Wir sind in Mauer mit circa 15 Prozent weit weg von den zu generierenden Erlösen."