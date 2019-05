Von Nicolas Lewe

Meckesheim-Mönchzell. "Wenn man reinkommt, sieht man sie zwar nicht direkt, aber man riecht sie". Das sagte Verbandsbaumeister Andreas Fritz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über die Toiletten in der Grundschule Mönchzell. Er zeigte Bilder, auf denen etwa ein Riss in der Abwassergrundleitung oder eine defekte Revisionsöffnung zu sehen waren. Zudem seien, so Fritz, sämtliche Rohrleitungen beschädigt und etliche Übergänge undicht. Sein Fazit: "Die sanitären Anlagen in der Grundschule sind dringend sanierungsbedürftig."

Bei den Räten rannte der Verbandsbaumeister damit offene Türen ein. "Wir sollten das zeitnah umsetzen", befand Jürgen Köttig (MuM) und brachte dafür die bevorstehenden Sommerferien ins Spiel. "Einige Kinder gehen in der Schule nicht mehr auf die Toilette, weil es zu ekelig ist", wusste Hans-Walter Sonnentag (CDU) zu berichten. Die Sanierung sei unbedingt notwendig und die Gemeinde müsse dafür auch außerplanmäßige Kosten in Kauf nehmen.

Laut Verbandsbaumeister Fritz bewegen sich diese in einer Höhe von rund 90.000 Euro. Dass die Sanierung im Haushaltsplan nicht berücksichtigt sei, liege auch daran, dass ein Wasserschaden im Januar die Situation zusätzlich verschärft habe. Bereits zuvor sei die Geruchsbelästigung immer wieder ein Thema gewesen, die von den Einläufen sowie den nicht mehr zeitgemäßen Stand-WCs herrühre. Zu Letzteren bemerkte Fritz: "Die Trefferquote hält sich in Grenzen." Die Umsetzung der Maßnahme sei schon allein aus hygienischen Gründen unabdingbar.

Er empfehle, die bestehende Mädchentoilette komplett abzureißen und zugunsten eines überarbeiteten Raumkonzepts für die Jungen- und Mädchentoiletten neu zu errichten. Auch die Sanitärleitungen müssten in diesem Zuge rundum erneuert werden. Erste Skizzen legte Fritz dem Gemeinderat vor und erläuterte in diesem Zuge auch seine Pläne für das bestehende Jungen-WC. Dieses soll zurückgebaut und durch einen Werk- und Computerraum mit 17 Arbeitsplätzen ersetzt werden. Fritz: "Nach Auskunft der Schule sollen diese vor allem zur Erstellung von Präsentationen genutzt werden."

Mit einer Gegenstimme beauftragte der Gemeinderat Verbandsbaumeister Andreas Fritz mit der Erstellung der Ausschreibung für die Arbeiten sowie mit der anschließenden Bauausführung. Einzig Rose Schuh (SPD) haderte damit, dass in den Plänen des Verbandsbaumeisters künftig die Jungen in der ehemaligen, wenn auch komplett erneuerten Mädchentoilette untergebracht sind. "Dass die Toiletten in der Grundschule einer Sanierung bedürfen, ist aber unumstritten", urteilte auch Schuh, die wie einige weitere Räte einst selbst hier zur Schule gegangen war.

Bürgermeister Maik Brandt ärgerte sich über die außerplanmäßigen Ausgaben, wusste aber auch: "Der Wasserschaden, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, trat im Januar ein. Damit war es für uns unmöglich, das im Haushalt einzubringen."