Bammental. (bmi) Die Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße vor unliebsamen "Treffern" mit Lastwagen bewahren – daran wurde in und um Bammental lange geplant und getüftelt. Jetzt scheint es endlich an die Umsetzung zu gehen. In den kommenden Tagen sollen die Arbeiten für das geplante Höhenwarnsystem an dem Bauwerk mit 3,10 Metern Durchfahrtshöhe beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, wie eine RNZ-Anfrage beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ergab. Die Vorbereitungen dazu begannen bereits am Montag, als eine Ampel zur Verkehrsregelung aufgebaut wurde.

"Die Planung des Projekts ist abgeschlossen, Aufträge an Tiefbaufirma und Signalbaufirma sind erteilt", berichtete Silke Hartmann als Sprecherin des Landratsamtes. Als nächster Schritt erfolge diese Woche nun die Herstellung der Fundamente für die Masten der Höhenmessanlage. Hartmann spricht hier von "schwierigen Gründungen mit Bohrpfählen". Im Anschluss werden die Masten und elektronischen Teile der Anlage montiert. Bis "spätestens Ende Dezember 2020" soll die Anlage laut der Kreissprecherin in Betrieb gehen – und endgültig Schluss sein mit der "Bammentaler Brummibremse".

Diesen Beinamen hat die Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße verpasst bekommen, galt sie doch jahrelang als Unfallschwerpunkt. Alle vier Monate war im Schnitt ein Laster an dem Bauwerk in der Bammentaler Ortsdurchfahrt hängen geblieben. Oft wurden dadurch die Hauptstraße als Teil der Landesstraße L 600 sowie der Bahnverkehr stundenlang lahmgelegt. All das hat die Brücke bisher ohne größere Schäden überstanden und in den vergangenen zweieinhalb Jahren sind auch "nur" noch drei Laster dort stecken geblieben, zuletzt im Mai ein Fahrer mit einem gemieteten Hubsteiger. Dennoch gilt die Situation als tickende Zeitbombe. Das Schreckensszenario: Bammental monatelang ohne Bahnanschluss.

Daher hatte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises im Februar 2018 ein Höhenwarnsystem für den Engpass beschlossen. Eine Vorrichtung mit noch mehr Schildern, Höhenmessung und Warnblinkern soll dafür sorgen, dass künftig keine Laster mehr an die 3,10 Meter hohe Eisenbahnbrücke stoßen. Binnen eines Jahres und für maximal 50.000 Euro sollte alles stehen. Doch aus Frühjahr wurde zunächst Dezember 2019, dann Sommer und nun Dezember 2020, aus 50.000 wurden 80.000 und nun 145.000 Euro Kosten. Den neuerlichen Zeitverzug erklärt Kreissprecherin Hartmann mit der "hohen Auslastung der Firma und einem hohem Krankenstand".

Dabei soll es aber nun endgültig bleiben, die Anlage noch vor dem Jahreswechsel stehen – und ein nunmehr knapp drei Jahre lange währender Prozess somit einen Schlusspunkt finden.