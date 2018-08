Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ein Schauspiel kann Vergnügen bereiten - oder unter Umständen dem Publikum die Schamesröte ins Gesicht treiben. Letzteres schien beim Stück "Eine Sommernacht" in der Rudolf-Wild-Halle der Fall. Zwar konnte man im Dunkel des Kultursaals nicht die Gesichtsfarbe der Zuschauer erkennen, aber die Reaktionen ließen erahnen, dass das aktuelle Bühnenstück der Württembergischen Landesbühne Esslingen nicht ganz den Geschmack des Eppelheimer Publikums traf. Prüderie war an diesem Abend im Kultursaal jedenfalls fehl am Platz.

Kulturamt und Kulturbeirat hatten entsprechend dem Ergebnis der letzten Umfrage auch das von vielen Besuchern favorisierte Genre "Schauspiel" ins Spielzeitprogramm aufgenommen und für die große Theaterbühne "Eine Sommernacht" von David Greig mit Musik von Gordon McIntyre ausgewählt. Das Stück bot dem Zuschauer tiefe Einblicke in das Verhältnis zwischen Mann und Frau aus verschiedenen Erzählperspektiven. Es ging um unterschiedliche Gesellschaftsschichten, Mann, Frau, Liebe, Sex und Leidenschaft.

"Eine Sommernacht" brauchte kein großes Bühnenbild: Kristin Göpfert und Felix Jeiter brauchten lediglich zwei Barhocker. Die zwei ausgezeichneten, jungen Schauspieler füllten auf der Bühne mit ganzer Leidenschaft und Überzeugung die ihnen zugedachten Rollen aus.

Die erfolgreiche Scheidungsanwältin Helena und Bob, ein Kleinkrimineller, begegnen sich zufällig an einem herrlichen Sommerabend in einer Weinbar in Edinburgh. Außer ihrem Alter haben die beiden Mittdreißiger nichts gemeinsam. Trotzdem fühlen sie sich voneinander angezogen, sie flirten miteinander, betrinken sich, werfen schließlich alle Bedenken über Bord und schlafen miteinander. Die Kleider rissen sich die Kristin Göpfert und Felix Jeiter in dieser Szene zwar nicht vom Leib, aber die Handlungen und das Gestöhne waren schon sehr realistisch und, so konnte man es den Reaktionen im Publikum entnehmen, trafen nicht jedermanns Geschmack.

Nach dem "One-Night-Stand" will Helena nichts mehr von ihrer Zufallsbegegnung wissen und schickt Bob weg. Schließlich entspricht er nicht ihrem Geschmack. Doch das Schicksal führt die beiden unverhofft wieder zusammen. Sie stellen sich der Situation, geben sich dem Sog einer Sommernacht hin und feiern einen abenteuerlichen, aber magischen Mittsommer…

Weil es in dem Stück des Öfteren verbal unter die Gürtellinie ging, obszöne Ausdrücke benutzt wurden und teilweise geschmacklose Szenen zu sehen waren, veranlasste das einige Besucher, vorzeitig nach Hause zu gehen. "Das ist nicht so ganz unser Geschmack", sagten zwei Seniorinnen, als sie schon nach wenigen Minuten den Saal verließen. Ein älteres Ehepaar machte deutlich, dass es den Rest des Abends lieber zu Hause vor dem Fernseher verbringen wollte. Etliche weitere Theatergäste, auch jüngeren Alters, standen während des 90-minütigen Bühnenspiels auf und verließen lange vor dem Schlussapplaus den Saal.

Die Mehrheit der rund 150 Zuschauer blieb aber bis zum Schluss. Sie honorierten mit ihrem Applaus die schauspielerische Glanzleistung, die an diesem Abend von den beiden jungen Hauptdarstellern gezeigt wurde. Sie hatten genau das abgeliefert, was das moderne Bühnenstück von ihnen verlangt hatte.