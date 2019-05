Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Der Beiname "Wetterfee von Wilhelmsfeld" gefalle ihr viel besser als "Wetterfrosch", erzählte Gislinde Phieler beim Besuch der RNZ. Sie erhielt nämlich im Februar aus der Hand von Michael Gutwein, dem Leiter der Stuttgarter Außenstelle der Regionalen Messnetzgruppe des Deutschen Wetterdienstes, das Bundesverdienstkreuz.

Und zwar dafür, dass sie seit 1978 als ehrenamtliche Wetterbeobachterin immer zur gleichen Uhrzeit täglich gewissenhaft das Wetter im Luftkurort erfasst und notiert. "Im Winter pünktlich zehn Minuten vor sieben Uhr am Morgen und mit Beginn der Sommerzeit im Jahr 1980 eine Stunde später", erläuterte sie ihre spezielle Aufgabe.

Das heißt für die 77-Jährige, sich zum amtlichen Niederschlagsmesser zu begeben, um die Wassermengen zu erfassen. Zunächst auf dem eigenen Grundstück im Eichenweg. "Aber mit zunehmender Dauer verhinderten die sich ausdehnenden Baumkronen eine optimale Messung", erinnerte sich die einstige Rektorin der Christian-Morgenstern-Grundschule an die Verlegung auf eine von den Phielers gekaufte benachbarte Wiese im Jahr 2008, da dort dann die besten Bedingungen herrschten.

Hintergrund Wetteraufzeichnungen in Wilhelmsfeld Wetteraufzeichnungen und Niederschlagsmessungen gibt es im Luftkurort Wilhelmsfeld seit 1937. "Dies ist eine sehr lange Messreihe mit reichlich Tradition", betonte Michael Gutwein, der Leiter der Stuttgarter Außenstelle der Regionalen Messnetzgruppe des Deutschen Wetterdienstes gegenüber der RNZ. Zu jener Zeit übernahm nach einer Verlegung der Station nach Lampenhain der Revierförster Hermann Zahn diese Aufgabe. Zurück nach Wilhelmsfeld kümmerte sich ab 1946 dann Hilde Rehberger beim Gasthaus "Zum Adler" um die klimatischen Beobachtungen. Danach führte Rudolf Restle in der Silbergasse die Listen für den Deutschen Wetterdienst. Nach dessen Tod gingen die Aufzeichnungen an seine Ehefrau Frieda über. Da jene aber anno 1964 wegzog, fand man in Elisabeth Ehrenfried in der Alten Römerstraße eine neue Beobachterin, bevor Gerhard Rothe 1968 am "Hirschwald" mit der Aufgabe betraut wurde. Da dessen Kinder bei Gislinde Phieler zur Schule gingen und er sie als gewissenhafte, verlässliche und naturverbundene Frau kennen und schätzen lernte, empfahl er sie zehn Jahre später als seine Nachfolgerin, was eine neuerliche Verlegung der Messstation in den Eichenweg notwendig machte. Seitdem gehört Phieler als siebte Wilhelmsfelderin zu den heute etwa 1800 ehrenamtlichen Wetterbeobachtern in Deutschland, die ihre Niederschlagsmessungen täglich an den Deutschen Wetterdienst nach Offenbach weitergeben. Dort werden dann die gemessenen Daten und Beobachtungen zum Beispiel für die Wettervorhersage genutzt. Oder auch beim Einschätzen von Wetterschäden und genauso, wenn es um die Entwicklung des Klimas geht. 2011 gab es eine Zäsur. Seitdem beschränkt sich die Aufgabe der ehrenamtlichen Beobachter auf die Erfassung der Niederschlagsmengen, die online an den Deutschen Wetterdienst gemeldet werden.(ths)

Bis 2011 kamen neben der Ermittlung des Regenwassers noch ganz verschiedene Wetterbeobachtungen hinzu, die sie über den Tag hinweg in eine Liste eintragen musste, erklärte die gebürtige Thüringerin. Das bedeutete beispielsweise den Beginn und Verlauf eines Gewitters, die Schneehöhen oder den Hagel zu vermerken. Nicht zuletzt galt es, sich genau an die Symbole zu halten. "Graupelt oder grieselt es, haben wir auf dem Gras Tau oder abgesetzte Nebeltröpfchen?", rätselte sie nicht nur einmal angesichts der entsprechenden 40 Symbole.

Ähnlich sah es auch bei der dreigliedrigen Spalte für die Höhe des Schnees aus, der aus ihrer Sicht "leider bei uns immer weniger wird". Hinzu gesellte sich der Erdbodenzustand und dann natürlich die differenzierten Angaben über die Intensität des Niederschlags, die am Ende des Monats an den Deutschen Wetterdienst zu liefern waren. "Das war schon teilweise etwas knifflig", wusste sie und erachtete es jetzt als wesentliche Erleichterung, dass alles seit über acht Jahren über das Internet übermittelt wird und sich auf den Niederschlag reduziert.

Während die Wetterbeobachterin im vergangenen Jahr die erfasste und weit unter dem Trend liegende Wassermenge von 838 Millimetern "als sehr beängstigt" empfand, erlebte sie 2017 an einem Sommertag mit 101 Millimetern - also 101 Litern pro Quadratmeter - eine davor noch nie gemessene Wasserflut. "Die Klimaerwärmung sorgt schon für Kapriolen", ist sie sich sicher, während sie die Temperaturen um die Eisheiligen im heutigen Mai wiederum "für normal" hält.

Große Sorgen dagegen bereiteten in der Vergangenheit nicht nur ihr der Reaktor-Unfall in Tschernobyl anno 1986. In seiner Folge kam es zu einer "unkontrollierbaren Steigerung der Radioaktivität" und damit europaweit zu radioaktiven Niederschlagen. "Noch heute ist der Waldboden belastet", vermutet sie.

Hintergrund Wenn man den Trend der Jahresniederschlagssumme in Millimetern (mm) seit 1947 betrachtet, lag Wilhelmsfeld im gesamten Zeitraum von fast 72 Jahren 33 Mal über der vorgesehenen Tendenz. Die steigt von etwas mehr als 1000 mm pro Jahr auf knapp 1200 an. Ganz nass war es beispielsweise 1965 mit 1641 mm, 1981 mit über 1600 mm oder 2002, als man rund 1536 mm feststellte. Ganz wenig regnete es 1949, 1959, 1963 und 1971 - sogar noch weniger als im niederschlagsarmen vergangenen Jahr. Interessant: Auf wenig Niederschlag in Wilhelmsfeld fällt das Nass im Folgejahr deutlich höher aus. Das könnte auch 2019 so sein, wiewohl sich hier Gislinde Phieler zurückhält und keine Prognose abgeben will: "Das Wetter ist halt eine schwierige Person."

Da die pensionierte Pädagogin mit ihrem Mann Gerhard in einem 1973 erbauten "Drei-Generationen-Haus" lebt, zu dem auch die beiden Töchter und Musikerinnen Stephanie und Susanne gehören, ist es ihr um eine "Nachfolge irgendwann" nicht bange. Beide könnten das "locker übernehmen". Denn von klein auf sorgten sich die Mädchen um die Wetterstation, für sie alle ein "liebenswertes Familienmitglied". So wie die Mutter ihren Kindern frühzeitig die Natur erklärte, ging es ihr selbst so, als ihr Vater Johannes, ein studierter Geologe, Biologe und Chemiker, ihr als Kind "die Welt erklärte".

Der Vater brachte ihr 1977 zum Geburtstag einen Minimum-Maximum-Thermometer mit, weil die einstige Lehrerin eine private Wetterstation einrichten wollte. Da kam das Angebot ihres Vorgängers als ehrenamtlicher Wetterbeobachter, Gerhard Rothe, ein Jahr später gerade recht. "Das motivierte mich ungemein, um meine Wetterbeobachtungen genauer und noch viel intensiver zu bewerkstelligen", betonte sie.

"Und so soll es bleiben", meinte sie zum Abschluss des Besuchs. Stolz zeigte sie noch einmal neben dem Bundesverdienstkreuz auch die Wetterdienstplakette, die ihr 2003 anlässlich des 25-jährigen Ehrenamts der einstige Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe überreichte.