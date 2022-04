Furchtbares spielte sich einst am Dilsberg ab: Im April 1622 griff der Adelige Johann T’Serclaes von Tilly mit seinen Truppen an. Foto: Priebe/Schlindwein

Neckargemünd-Dilsberg. Während in diesen Tagen Putins Krieg auch in der hiesigen Region nicht nur ob der geografischen Nähe für Entsetzen sorgt, jähren sich andere fürchterliche Szenen, die sich direkt hier abspielten. Vor genau 400 Jahren griff der holländische Graf und Söldnerführer Johann T’Serclaes von Tilly als Feldherr der Katholischen Liga im Dreißigjährigen Krieg Neckargemünd an. Auf besonders heftigen Widerstand stieß er mit seinen Truppen beim Versuch, den Dilsberg einzunehmen. Davon zeugt noch heute der sogenannte Tillystein im Wald nahe der Burgfeste. "Tilly beschiesst Dilsberg – 5. April 1622", ist darauf zu lesen.

Wer den oberen Buchwaldweg zwischen dem Dilsbergerhof und Neckargemünd entlanggeht oder dem Neckarsteig folgt, stößt unmittelbar auf den Tillystein. Dieser vor dem Jahr 1926 behauene Stein soll an die erfolglose Belagerung Dilsbergs im April 1622 erinnern.

Der Dreißigjährige Krieg begann 1618: Es ging nicht nur um den Konflikt zwischen Habsburgern und Franzosen in Europa, sondern auch um den Kampf zwischen Katholischer Liga und Protestantischer Union im Heiligen Römischen Reich. Oberster Heerführer der Katholischen Liga war bis 1632 der Adelige Johann T’Serclaes von Tilly. Er zog im Frühjahr 1622 mit etwa 12.000 Soldaten von Mosbach in Richtung Heidelberg, dem Zentrum des Protestantismus in der Region. Die Stadt mit ihrem Schloss zu erobern, das war sein wichtigstes taktisches Ziel.

Am 4. April 1622 erreichte er den kurpfälzischen Vorposten Neckargemünd und forderte die Bürger der Stadt auf, sich zu ergeben. Da diese aber darauf nicht eingingen, ließ Tilly am 10. April die Stadt stürmen und innerhalb von vier Tagen alle Bewohner – nach der Überlieferung bis auf das letzte Kind – töten. Die Soldaten bekamen ihren Sold in Form des Rechts, alles zu plündern, was sie vorfanden.

Teile des Heeres waren wohl schon vor dem Angriff in Richtung Dilsberg gezogen, das im Besitz des pfälzischen Kurfürsten war. Der damalige Kommandant der Feste, Bartholomäus Schmid, versicherte seinem Dienstherrn, die Feste werde sich "bis auf den letzten Blutstropfen tapfer wehren".

Unweit von der Stelle, an der heute der ihm gewidmete Stein steht, ließ Tilly Kanonen aufstellen. Die etwa 180 Soldaten, die dort stationiert waren, beschossen ab dem 14. April 1622 von dort aus Dilsberg. Offensichtlich konnten sie aber der Feste keine wesentlichen Schäden zufügen. Am 16. April ließ Tilly dann seine Truppen gegen den Dilsberg anrennen. Sie schafften es aber nicht, die Feste zu erstürmen. Der Überlieferung nach sollen sich die Dilsberger mit Bienenkörben gegen die Angreifer verteidigt haben. Warum auf dem Tillystein aber der 5. April als "Tag des Beschusses" angegeben wurde, kann übrigens auch der Dilsberger Ortshistoriker Frans Hermans nicht erklären.

Am 19. April 1622 verließ Tilly die Region für die Schlacht bei Mingolsheim: Hier wurde er geschlagen und zog mit einem reduzierten Heer wieder nach Norden, um sein Hauptziel Heidelberg zu erobern. Sein Hilferuf nach mehr Soldaten wurde vom Bischof von Speyer erhört: Dieser sandte ihm seine leibeigenen Bauern, die Tilly als Soldaten dienen mussten. Heidelberg wurde daraufhin aus Neuenheim, vom Königstuhl und von Gaisberg aus beschossen, sodass dessen Garnison unter Heinrich van der Meven am 19. September 1622 kapitulierte. Als Heidelberg gefallen war, konnte sich auch Dilsberg nicht mehr wehren. Ende September 1622 wurde die Feste kampflos übergeben.