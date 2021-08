Dossenheim/Meckesheim/Sandhausen. (lesa) Seit rund zwei Wochen gilt in Baden-Württemberg "3G": Wer die Innengastronomie, Ausstellungen oder auch den Friseursalon besuchen will, muss einen vollständigen Impfschutz, die Genesung von einer Corona-Infektion oder einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorweisen. Eine gute Nachricht für die Schnelltestzentren, die zuletzt weniger Nachfrage gemeldet oder den Betrieb eingestellt hatten. Hat sich das Durchhalten gelohnt? Und wie gehen sie mit der Ankündigung von kostenpflichtigen Tests ab 11. Oktober um? Die RNZ hat bei drei Zentren nachgefragt.

> Das Meckesheimer Unternehmen Acovid ist positiv gestimmt: "Seit die Testpflicht wieder da ist, nimmt die Nachfrage zu", sagt Betreiber Jakob Ramirez-Müllerschön. "Angesichts der letzten beiden Wochen schätze ich, dass es sich lohnt, dass wir durchgehalten haben." Auf menschlicher Ebene sei das angesichts der Dankbarkeit der Kunden ohnehin so. Denn neben Ungeimpften ließen sich auch Familien sowie Kontaktpersonen Ungeimpfter testen, um diese zu schützen. Wie es weitergeht, wenn die Tests kostenpflichtig werden, ist für Müllerschön Zukunftsmusik. "Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir schließen, wenn es sich nicht rentiert."

> Die Dossenheimer Firma Femteva hat "die Aktivität zurückgefahren, weil Erstattung und Bedarf gesunken sind", sagt Geschäftsführer Klaus Brandt. Regelmäßig in die Gerhart-Hauptmann-Straße kämen aktuell 100 bis 150 Menschen wöchentlich, darunter "ganze Familien und ganze Betriebe". "Die Hälfte derer sind schon geimpft, testen sich aber aus Sorge, dass der Schutz zu wenig ist", sagt Brandt. Obwohl er bezweifelt, dass "man 20 Euro für einen Schnelltest zahlt, um dann Essen zu gehen", sobald die Tests kostenpflichtig werden, gebe es noch keine Zukunftsüberlegungen. "Vorerst machen wir weiter", so der Unternehmer, der medizinische Produkte vertreibt. "Finanziell werden wir zwar nicht zwingend belohnt, aber das Unternehmen qualifiziert sich."

Das Aspilos-Testzentrum in Dossenheim ist aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. Foto: privat

> Die Firma Aspilos, die unter anderem Testzentren in Dossenheim und Sandhausen betreibt, berichtet ebenfalls von einem Anstieg der Testzahlen seit Einführung der "3G"-Regel. Wir sind momentan wieder auf circa 80 Prozent der Kapazitäten", meint Projektleiter Lovis Stricker. Trotz steigender Impfquote würden die Tests noch immer benötigt. Der Betrieb sei an beiden Standorten seit Juni konsequent aufrecht erhalten worden. Wenn Tests kostenpflichtig werden, rechnet Aspilos mit einem Rückgang – auch weil im Oktober weniger Menschen verreisen. "Außerdem hoffe ich, dass die Impfquote bis dahin auch weiter steigt und wir auch aus diesem Grund weniger Arbeit haben", so Stricker, der mit einem Bedarf an Schnelltests noch für das kommende halbe Jahr rechnet. Und dann? "Da das Thema Hygiene auch in Zukunft nicht an Relevanz verlieren wird, machen wir uns als Hygienespezialist keine Sorgen um unser Unternehmen."