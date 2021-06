Dossenheim. (dw) "Ich mache das auch, damit ich wieder normale Freiheiten leben kann", sagte eine Impfwillige. Sie hatte in Dossenheim einen der Termine des mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises ergattert. Nach Warteliste beim Arzt und gescheiterter Online-Buchung in einem Impfzentrum war sie froh, dass die Gemeinde sich engagierte und die Mühlbachhalle wieder in ein lokales Impfzentrum auf Zeit verwandelte. Die Kommune bereitete das seit Aufhebung der Priorisierung mögliche "offene Impfen" vor und organisierte die Terminvergabe.

Schon zwei Tage zuvor habe der Bauhof zudem die beiden Impfstraßen nach bewährtem Prinzip aufgebaut, berichtete Thomas Schiller als zuständiger Fachbereichsleiter. Das Impfteam mit zwei Ärzten an Bord musste nur mit seiner Ausrüstung anrücken und dieses entsprechend platzieren, dann konnte es losgehen. Wenn’s gut läuft, würde man gegen 15 Uhr wieder zusammenpacken können, meinte eine Dame vom Kreis-Impfteam. Da es nicht ganz pünktlich losging – die erste Spritze sollte um 9.15 Uhr gesetzt werden –, dürfte es wohl doch etwas länger gedauert haben.

Insgesamt werden jeder Gemeinde, der das Team in den nächsten Tagen einen Besuch abstattet, 150 Dosen für die Erstimpfung zur Verfügung gestellt. Später – in der Bergstraßengemeinde wird das am Sonntag, 1. August, sein – folgen für den zweiten Impftermin weitere Dosen in gleicher Zahl. Verimpft wurde und wird der mRNA-Impfstoff Moderna.

Beim kommunalen Aufruf, sich zu melden, war von 100 zu vergebenden Terminen die Rede. Die Differenz erklärt sich einfach: Die Kommune unterstützte Menschen, denen beispielsweise der technische Zugang zur Terminvergabe erschwert ist. Sie fragte direkt, ob eine Impfung gewünscht sei. Darunter seien noch immer auch ältere Menschen, berichtete Fachbereichsleiter Schiller.

Das Kreis-Impfteam wurde vor Ort vom Rathausteam unterstützt. Neben Schiller waren die Mitarbeiterinnen Karin Kral, Milena Koch und Carolin Vetter im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Aufnahme. Außerdem leistete das örtliche Rote Kreuz den Sanitätsdienst, um bei Sofortreaktionen schnell helfen zu können. Zum Glück sei das ein äußerst seltenes Phänomen, war zu hören.

Der Wunsch nach Normalität, verstanden als freier Zugang zu Einrichtungen und Geschäften, trieb auch einen anderen Impfwilligen zur Impfung. Er folge dem Gruppenzwang, meinte er. Es sei ja zu befürchten, dass die derzeit üppig vorhandenen Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus schnelltesten zu lassen, mit weiter steigender Impfquote zurückgehen würden. Die Hürde für eine Teilhabe an Aktivitäten in geschlossenen Räumen sei dann nochmals höher. Ohne negatives Testergebnis bliebe der Eintritt in viele Ladengeschäfte verwehrt.