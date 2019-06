Dossenheim. (pol/rl) Mit einem Auto kollidierte eine betrunkene Radfahrerin am Dienstagmorgen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 1.50 Uhr war der 26-jährige Mitsubishi-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Die stark betrunkene 17-jährige Radfahrerin war zeitgleich ohne Licht auf der Schulstraße unterwegs.

An der Einmündung in die Hauptstraße missachtete die 17-Jährige die Vorfahrt des Mitsubishis und fuhr diesem in die rechte Seite.

Dabei wurde die Radfahrerin verletzt und kam später per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest stellte bei ihr einen Wert von 1,76 Promille fest. Es entstand knapp 4000 Euro Sachschaden.