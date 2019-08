Von Doris Weber

Dossenheim. Es liegt noch gar nicht lang zurück, da konnte man Bilder von Monika Weber in der Begegnungsstätte bewundern. Da die Themen ihrer Arbeiten vielfältig und ihr Können außergewöhnlich ist, erklärte sich die Kommission Kunst bereit, gleich drei Ausstellungen mit ihren Arbeiten zu organisieren. "Licht und Schatten" ist der Titel der gerade in der Museumsscheuer eröffneten Bilderschau, zu der zahlreiche Besucher gekommen waren. Wie schon zuletzt beeindruckt Weber mit ihren Arbeiten.

Es sind sehr persönliche Sichtweisen, die sie auf die Leinwand bringt. Zwei alte Häuser wurden ihr zur Inspiration. So entstanden großformatige Arbeiten, die Titel wie "Der alte Lichtschalter", "Tür zur Kammer" oder "Wand" tragen. Wie wenn sie zur Lupe gegriffen hätte, hebt sie darauf ein Detail hervor und rückt es so in den Fokus. Mit Farbe ist sie sparsam umgegangen, die Töne sind eher gedeckt, so wie man es in Räumen alter Häuser, die saniert werden müssen, vermutet. Auf "Wand 2" glaubt man den Schatten von Möbelstücken zu erkennen, "Wand 3" zeigt ein einer Tapete ähnliches, aufgerolltes Blumenmuster. Licht hinterließ überall Schatten, den sie in ihren Bildern aufnahm. Sujet und Umsetzung machen daher diese Ausstellung außergewöhnlich.

Außergewöhnlich ist auch Monika Weber selbst. Ingeborg Vogt stellte für die Kommission Kunst die Malerin vor. Schon als Kind habe Weber gern gemalt. Die verschiedenen Arbeitstechniken brachte sie sich zunächst autodidaktisch bei. Sie probiere gern aus. Das Malen selbst sei für sie ein emotionaler Prozess, dem eine Anfangsidee zugrunde liege, so Vogt. So fügt sie dem Dreiklang "Farbe, Form und Struktur" das "Ich" als vierte Komponente hinzu und macht ihn damit zu ihrem persönlichen Motto.

Familie und berufliche Tätigkeit, in dem sie ihr Können im Bereich Marketing des Familienunternehmens einbrachte, ließen ihr keine Zeit für Malkurse oder gar ein Kunststudium. Schon 60-jährig wagte sie dann endlich den Schritt und nahm an der "Freien Kunstakademie in Mannheim" doch noch ein Studium auf. Sie schloss es mit dem "Diplom für Bildende Kunst" ab. Seit drei Jahren leben Weber und ihr Mann in der Bergstraßengemeinde. Seit einem Jahr zeigt sie ihre Arbeiten in ihrer eigenen Galerie in der Rathausstraße.

Info: Die Ausstellung "Licht und Schatten" mit Arbeiten von Monika Weber ist noch bis Dienstag, 15. Oktober, jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 14 und 17 Uhr sowie nach Vereinbarung in der Museumsscheuer zu sehen.