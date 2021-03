Von Doris Weber

Dossenheim. Jetzt wird auch in Dossenheim getestet: Die Bergstraßengemeinde hat ein kommunales Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet – so wie weitere Orte der Region. Dank eines leistungsstarken Ortsverbands konnte das in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Roten Kreuz (DRK) in der Mühlbachhalle verwirklicht werden. DRK-Bereitschaftsleiter Filipe Duarte Nogueira zögerte nicht und sagte zu. Am Samstag nahm das achtköpfige Team seine Arbeit auf. Eingeladen waren zunächst 90 Bürger, die tags darauf in den Wahllokalen als Helfer bei der Landtagswahl eingesetzt werden sollten.

Zu ihnen gehören selbstredend der für die Wahl ebenso wie für die Umsetzung des Testzentrums zuständige Fachbereichsleiter Thomas Schiller sowie Bürgermeister David Faulhaber. Sie waren unter den ersten, die für die kurze Weile des Abstrichs ihre Nase von der medizinischen Maske befreiten. Erst nach mehreren Sekunden wurde das eingeführte Stäbchen mit Watte-Kopf wieder herausgezogen. Die Zeit ist notwendig, damit das Ergebnis aussagekräftig ist, erklärte Christiane Serf. Die Ärztin beim Kreisverband des DRK war bei der Inbetriebnahme des Zentrums anwesend. Alle sogenannten "Abstrichnehmer" waren zuvor geschult worden.

"Es gibt ein paar Tricks und Kniffe", sagte Christiane Serf, denn "der Abstrich ist essenziell". Sie betonte: "Er muss ordentlich sein." Das bedeutet, er muss verwertbare Ergebnisse liefern, die so sicher sind, wie die Ergebnisse von Schnelltests nun einmal sein können. Schon nach 15 Minuten erhalten die negativ Getesteten das Formular mit den zuvor erhobenen Daten zurück. Positive Testungen werden dem Gesundheitsamt gemeldet, das dann alles weitere veranlasst. Denn in Folge eines Befunds haben sich die Betroffenen selbst zu isolieren.

In der ersten Stunde war keiner der durchgeführten Tests positiv. Vorsorglich hatte die Gemeinde dennoch mehr Wahlhelfer als üblich organisiert. Selbst bei einer größeren Zahl von Ausfällen hätte die Wahl also gesichert ohne Beeinträchtigung durchgeführt werden können.

Für die Einrichtung des Testzentrums vor Ort war übrigens Michael Kraft verantwortlich. Als Test-Koordinator des Roten Kreuzes kümmerte er sich um den Aufbau in der Mühlbachhalle, der an den Testzentren des Landes orientiert ist. Mitarbeiter des Bauhofs legten in der Halle zwei "Straßen" an, die jeweils mit der Datenerfassung beginnen. Danach folgen jeweils vier "Räume", in denen gleichzeitig Abstriche genommen werden können. Die lokale Infrastruktur erleichtert die Vermeidung von Begegnungen. Pfeile auf dem Boden weisen den Weg. Die insgesamt 4200 Antigen-Tests sowie über 200 Schutz-Overalls für die Abstrichnehmer,stellte das Land, erklärte Fachbereichsleiter Schiller. Um alles andere kümmerte sich das DRK.

Faulhaber dankte allen Beteiligten. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das alles nicht möglich. Insbesondere die Helfer vom Roten Kreuz engagieren sich in ihrer Freizeit. Für ihn als Bürgermeister war es wichtig, durch solche Tests zu einer Unterbrechung der Infektionsketten beitragen zu können.

Die Mühlbachhalle wird übrigens an anderen Tagen zum örtlichen Impfzentrum umfunktioniert. Ein mobiles Team, zuvor in Pflegeheimen unterwegs, kommt für die Impfung von Bürgern ab 80 Jahren. Rund 1500 Angebote seien an diese Personengruppe im Ort verschickt worden. Angesprochen sind alle, die noch ohne Impfung oder Termin sind. An diese Personen vergibt die Gemeinde Termine für die Erst- und Zweitimpfung vor Ort.