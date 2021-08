Von Doris Weber

Dossenheim. Dass es in diesem Jahr einen "Rock im Bruch" geben würde, war lange Zeit unsicher. Der Verein zur Pflege der Live-Musik, der das Event seit vielen Jahren organisiert, gab die Hoffnung aber nie auf und wurde nun belohnt. Am regenfreien Samstag traten auf der Leferenz-Wiese im Eingangsbereich zum gleichnamigen Steinbruchgelände zwei Musikgruppen auf. "Nordakas" und "Balsamico", zwei Heidelberger Bands mit mehr als überregionalem Bekanntheitsgrad, boten ein abwechslungsreiches Programm.

Bereits 600 Karten waren im Vorkauf an Frau und Mann gebracht worden. Einige gingen zusätzlich noch über die Abendkasse. Gut, dass es angesichts dessen den Shuttle-Service gab, denn die Zahl von 750 zulässigen Anwesenden war bei dieser Freiluftveranstaltung nahezu erreicht worden. Nicht vergessen werden durfte nämlich, dass die Organisatoren mitzuzählen waren – am Einlass das Team der Live-Musiker, am Imbisswagen Hans-Peter Miltner und seine Helfer, an den Getränken der Koma-Club. Mit dem Club sei es eine Freude zusammenzuarbeiten, freute sich Vereinssprecher Dett Nolze, über den "absolut verlässlichen Partner". Nolze moderierte die mehrstündige Veranstaltung. Ihm kam daher auch eine undankbare Aufgabe zu: Er erinnerte an die Pflicht, Masken zu tragen, soweit nicht gerade gegessen oder getrunken wurde, und an das Tanzverbot. "Das ist superschöne Musik, leider darf man nicht tanzen", meinte ein Besucher prompt.

Dabei juckte es vielen in den Beinen. Insbesondere als "Nordakas" auftrat. Die Band wurde aufgrund ihrer internationalen Zusammensetzung zum Schmelztiegel vieler musikalischer Einflüsse, in dem sich eine Eigenschaft besonders ausgebildet hat: Emotionalität wird bei dieser Band großgeschrieben. Sie wird in jedem ihrer – wohlgemerkt eigenen – Stücke spürbar. Wohl deswegen erreichten sie auch so leicht ihre Zuhörer, trafen sie buchstäblich in Mark und Bein. Szenenapplaus folgte auf besonders intensive Momente. Spätestens gegen Ende ihrer Darbietung schienen die Musiker ihr Publikum fest im Griff zu haben. Es jubelte und freute sich, viele erhoben sich von ihren Plätzen, um wenigstens stehend ihrer Begeisterung freien Lauf zu lassen. Als es gerade am schönsten war, räumte "Nordakas" für die nächsten die Bühne.

"Balsamico", die Band um Peter Saueressig, wechselte erkennbar den Rhythmus vom lateinamerikanischen zum rockigen Stil. Das Stück "Getting Closer" aus eigener Feder, das die Sehnsucht nach Nähe beschreibt, war ein gelungener Auftakt, der – im vergangenen Jahr entstanden – gut in diese Zeit passte. Die Rockbremse da noch leicht angezogen, ging’s schon mit dem nächsten Stück fetzig weiter. Da mag so mancher Besucher aus seiner Traumwelt herausgerissen worden sein.

Ihren Stempel drückten die Musiker um Frontfrau Jenny Badal auch den gecoverten Liedern auf. "Superstition" hatte eine ordentliche Portion Pfeffer abbekommen. Wild und ungezügelt interpretierten die Musiker den Welthit von Stevie Wonder, ähnlich ging es bei "English Man". In der Musik von "Balsamico" steckt viel Innovatives. Routiniert waren dagegen die Zuhörer, die geübt in die Hände klatschten.