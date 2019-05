Am Freitagabend rückte die Polizei beim "Circus Baruk". Die für 17 Uhr geplante Premierenvorstellung musste ausfallen. Foto: Alex

Dossenheim/Heidelberg. (dw/lew) Enttäuschung, Unverständnis, Aufregung: Wer am Freitag um 17 Uhr die Premierenvorstellung des „Circus Baruk“ besuchen wollte, für den blieb der Auftritt von Polizisten und einer kleinen Gruppe angeregt diskutierender Menschen die einzige Sensation. Per Eilentscheid hatte das Verwaltungsgericht in Karlsruhe die Aufführung untersagt.

Der gewählte Standort an der Boschstraße auf Heidelberger Gemarkung eigne sich nicht für eine große Veranstaltung wie eine Zirkusaufführung. Für die Besucher stelle die direkte Nähe zur Dossenheimer „Evonik Technochemie“ eine potenzielle Gefahr dar, so die Begründung. Vorausgegangen war eine nicht erteilte Genehmigung von Seiten der Stadt Heidelberg, gegen die der Zirkus Einspruch eingelegt hatte.

Für Zirkusdirektor Jonny Weisheit Baruk und seine Frau Manuela Baruk, die die Auftritte des Familienbetriebs managt, war das Auftrittsverbot zunächst völlig unverständlich. Die Stadt Heidelberg habe ihnen keinen Platz überlassen können – das letzte Mal hätten sie nahe des Pfaffengrunds beim „Airfield“ ihre Zelte aufgeschlagen, so Manuela Baruk. Also machten sie sich selbst auf die Suche und fanden ein ihrer Meinung nach geeignetes Privatgelände. Der Eigentümer habe ihnen die Fläche für die Dauer ihres zweiwöchigen Aufenthalts überlassen.

Anfang der Woche habe man begonnen das Zirkusdorf aufzubauen. Vor der Premiere waren Vertreter des Veterinäramts und des TÜV da, um Zustand und Haltung der Tiere sowie den Aufbau des Zelts zu prüfen. Alles sei in Ordnung gewesen. Manuela Baruk betont, dass sie auch mit Ralf Ostermeyer, Standortleiter der „Evonik“, gesprochen habe.

In der Wirkstoffanlage werden pharmazeutische Wirkstoffe produziert. Die Sicherheitsstandards sind hoch. Dennoch stellt der Betrieb eine potenzielle Gefahr für die Zirkusbesucher dar, die weder Jürgen Studer vom Heidelberger Baurechtsamt noch Michael Blum vom Heidelberger Bürger- und Ordnungsamt eingehen wollten.

Ein Sprecher der Stadt Heidelberg erklärte auf RNZ-Nachfrage das Problem: Demzufolge müsse zum „Störfallbetrieb“ Evonik ein Mindestabstand von 230 Metern eingehalten werden, derzeit seien es jedoch minimal elf und maximal 85 Meter. Hinter den Kulissen hatten Zirkusanwalt und Ämter bis zuletzt miteinander gerungen. Der Zirkus hatte das Nachsehen. Nachdem der erste Ärger gestern verflogen war, gelang es den Beteiligten, das Dilemma konstruktiv anzugehen.

Weisheit Baruk schlug eine Begrenzung der Besucherzahl vor. Die kann allerdings erst wirksam werden, wenn das Gericht zustimmt. Außerdem suchte man umgehend nach einem neuen Standort für das Zelt. Studer schätzte die Entfernung ab und gab weiter östlich grünes Licht. Offen ist nun die Frage, ob der Eigentümer der Wiese dem Aufbau des Zirkuszelts zustimmt.

„Das Wochenende ist futsch“, bedauerte Weisheit Baruk. Und seine Frau machte deutlich: „Wir wollen die Show zeigen.“ Wie es weiter geht, wird sich wohl erst am Montag herausstellen.

Update: Freitag, 24. Mai 2019, 20.35 Uhr