Dossenheim. (dw) Die Wasserratten haben es herbeigesehnt: Ab heute ist das Hallenbad wieder für alle Schwimmer geöffnet. Von Dienstag bis Freitag dürfen alle Besucher von 11 bis 21 Uhr ins Bad, erklärte Thomas Schiller, zuständiger Fachbereichsleiter. Der Montag bleibt weiter dem Vereinssport vorbehalten. Die Schließung vor drei Monaten war wegen des Ansteckungsrisikos mit "Covid-19" keine freiwillige Entscheidung, aber besonders bitter. Nach über einem Jahr andauernder Sanierung war die Badeanstalt erst vergangenen August wiedereröffnet worden. Bürgermeister David Faulhaber freute sich daher besonders, dass "Bürger wieder die Möglichkeit zum Sportmachen haben und damit etwas für ihre Gesundheit tun können".

Freilich unterliegt auch die Öffnung des Hallenbads einem Hygienekonzept mit Abstandsregeln. Maximal 30 Schwimmer dürfen sich im Bad aufhalten. Eine Online-Anmeldung ist technisch nicht möglich. Erst vor Ort ist zu erfahren, ob man gleich eingelassen wird oder warten muss. Derzeit werde geprüft, ob sich eine Online-Abfrage der aktuellen Besucherzahl einrichten lässt. So könnten allzu lange Wartezeiten vor dem Bad vermieden werden.

Neben der eingeschränkten Besucherzahl und den veränderten Öffnungszeiten gibt es weitere Besonderheiten. So ist zwar ein Duschen vor dem Bad Pflicht. Den Chlorgeruch werden die Schwimmer aber erst zu Hause los. Beim Verlassen der Schwimmhalle werden sie an den Duschen vorbeigeschleust. Föhnen ist ebenso tabu.

Das Babybecken ist geschlossen, die Spielgeräte bleiben verstaut. So ist das Bad für Kinder zunächst noch wenig attraktiv. Sobald aber die neu gestaltete Liegewiese genutzt werden kann, sind im Außenbereich die beiden Wasserspielgeräte nutzbar. Rund 60.000 Euro hat sich die Gemeinde die Neugestaltung kosten lassen, so Bürgermeister Faulhaber. Allein der noch wachsende Rasen verhindere, dass man sich schon jetzt unter Einhaltung der Abstandsregeln dort tummeln kann. Zum Ferienbeginn Anfang August soll’s so weit sein.

Noch vorher wechselt die Sauna vom Standby-Betrieb in Aktivität. Sie öffnet am kommenden Montag, 29. Juni, zu den gewohnten Zeiten. Auch hier ist man bestens vorbereitet. Jochen Matenaer, Zweiter Vorsitzender des Vereins "Sauna Dossenheim", und Mitglied Helmut Bessner stellten das Hygienekonzept vor. Hier wichtig: Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich, da sich zeitgleich nur 16 Personen für maximal vier Stunden in der Sauna aufhalten dürfen. Bei schönem Wetter kann man sich im herrlichen, von Fritz Kresse bestens gepflegten Garten entspannen. Für die ehrenamtlich geführte Sauna waren und sind die vergangenen Monate eine finanzielle Herausforderung. Wie das Hallenbad war auch sie über mehrere Monate hinweg sanierungsbedingt geschlossen. Die Gemeinde half jetzt im Rahmen ihres "Kommunalen Hilfsprogramms" diesem und anderen Vereinen. Jetzt hoffen Gemeinde und Verein bei unveränderten Eintrittspreisen auf guten Besuch.

Info: Das Hallenbad ist dienstags bis freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet; Anmeldung vor Ort. Die Sauna öffnet ab Montag, 29. Juni, dienstags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, donnerstags ab 11 Uhr, samstags von 12 bis 20 Uhr; Anmeldung erforderlich unter Telefon 0 62 21 / 8 67 38 46.