Themen für 2022: Barrierefreiheit und Fahrradabstellplätze am OEG-Halt „Dossenheim Süd“ sowie eine mögliche Bebauung für bezahlbaren Wohnraum „Am Rebgarten“. Foto: Alex/bmi

Von Doris Weber

Dossenheim. Einiges hat das neue Rechnungswesen verändert. Eine Sache aber ist gleichgeblieben: die Unsicherheit über extern bestimmte Geldmittelflüsse. Dieses Mal sind die Kreis- und Finanzausgleichumlagen für die Bergstraßengemeinde mit einem sechsstelligen Plus zu Glücksboten geworden. Die positiven Auswirkungen auf den Haushalt 2022 waren erst per Tischvorlage zum Beschluss über Haushaltsatzung und -plan 2022 beigefügt worden. Der Gemeinderat stimmte dem zweimal im Haupt- und Finanzausschuss vorberatenen Verwaltungsentwurf des Plans mit dazugehöriger Satzung einstimmig zu.

Auf einen mündlichen Vortrag ihrer Stellungnahmen – Bürgermeister David Faulhaber hatte vom "Königstagesordnungspunkt der Fraktionen gesprochen" – hatten diese erneut verzichtet. So konnte die Verweildauer aller im Sitzungssaal Anwesenden in Zeiten der Pandemie deutlich verkürzt werden. Dafür dankte Faulhaber.

Die Haushaltssituation stellt sich durch das Sinken der Umlagen fast überraschend gut dar. Dank der deutlichen Verringerung der zu zahlenden Kreisumlage um mehr als eine halbe Million Euro wandelt sich das Vorzeichen des ursprünglich negativen Ergebnisses in ein Plus. Und auch der Betrag ist ansehnlich: Das geplante ordentliche Ergebnis, das der aus dem kameralen System bekannten Investitionsrate am nächsten kommt, lautet jetzt 93.002 Euro. Das entspricht einer Verbesserung von 658.900 Euro gegenüber den letzten Planzahlen.

Unter Beibehaltung der übrigen Ansätze schlägt das Plus unvermindert in den Finanzhaushalt durch und verringert dort im nahezu gleichen Betrag die geplante Kreditaufnahme. Diese sinkt von über drei auf 2,60 Millionen Euro. 8900 Euro werden der Liquidität zugeschlagen.

Faulhaber blieb beim Mahnen. Die Gemeinde hat in den kommenden Jahren bis 2025 – soweit reicht die mittelfristige Finanzplanung – viel vor. Er nannte die Sanierung von Rathaus und die Gestaltung des dazugehörigen Platzes, die Realisierung des Hauses der Begegnung am "Kronenburger Hof", Maßnahmen im Bereich Gewässerschutz zur Eindämmung von Schäden durch Starkregenereignissen und anderes mehr. Die notwendige Vorarbeit dafür soll im Jahr 2022 geleistet werden. Die zur Meinungsfindung angesetzten Strategiesitzungen seien "Denkfabriken", in denen man vom "engen Korsett der Gemeindeordnung" befreit sei.

Bezahlbarer Wohnraum als erste Schlüsselposition

Der Gemeinderat verständigte sich bei der Haushaltsverabschiedung auch auf die Bestimmung einer ersten Schlüsselposition. Deren Bildung ist im "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen" als zentrales Steuerungsinstrument vorgesehen. Nach dem Willen des Räterunds wird diese erste Position der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gewidmet. Darauf will sich die Gemeinde in den kommenden Jahren konzentrieren. Auch dieser Punkt war im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten worden.

Als "denkbare Flächen" waren in der Vergangenheit unter anderem das unbebaute Areal "Am Rebgarten", auf dem ehemals das Bürogebäude der Steinbruchfirma Vatter stand, sowie der Gassenweg genannt worden. Die Grünen hatten aber mit Erfolg darauf bestanden, die Nennung dieser "denkbaren Flächen" zu streichen, um nicht den Anschein einer bereits beschlossenen Maßnahme zu erwecken. Damit war man für ein abschließendes Votum in die Sitzung des Gemeinderats gegangen.

Hier stellte jetzt Jule Gramlich (FW) – im Sinn einer "größtmöglichen Transparenz" – den Antrag, dieses Detail eines Gedankenspiels wieder aufzunehmen. De facto fänden diese Flächen Erwähnung. Nur auf eigenen Flächen könne die Gemeinde Kosten steuern. "Wir können der Argumentation ganz gut folgen", erklärte Matthias Harbarth (CDU). "Wir formulieren Ziele, nicht wann, wo und wie wir diese erreichen wollen", war Hendrik Tzschaschel (FDP) für eine Beibehaltung der Streichung. Die SPD-Fraktion konnte beiden Sichtweisen folgen. Ihre drei Gemeinderäte enthielten sich bei der Abstimmung.

Die Grünen konnten die Abstimmung mit ihrer komfortablen Fraktionsstärke von acht Stimmen gemeinsam mit der FDP für sich entscheiden – und zwar ablehnend. Zwei Gemeinderäte hatten bei der Sitzung gefehlt. Die Abbildung der ersten Schlüsselposition im Haushalt selbst wurde dann wieder einstimmig bestimmt.

In der Sitzungsunterlage sind die Ansatzpunkte kommunaler Politik genannt: die Schaffung und Vermietung barrierefreier Wohneinheiten, die Wiedervermietung oder der Verkauf von 50 leer stehenden Wohneinheiten, der Ausbau oder die Aufstockung von 100 Dachgeschossen, die Schaffung von 5000 Quadratmetern neuen Wohnraums mit Bauträgern bei Erbpachtverzicht durch die Gemeinde sowie die Reaktivierung oder Ermöglichung der Umnutzung von leer stehenden Gewerbeimmobilien.

Wie diese Ziele erreicht werden, ist nun Hausaufgabe der Gemeinde.