So wird er in Erinnung bleiben: Gerd Apfel. Foto: Weber

Von Doris Weber

Dossenheim. Er war Sozialdemokrat mit Leib und Seele, weil ihm Menschen und deren Wohlergehen wichtig waren. Sein berufliches und privates Leben widmete er der Aufgabe, Verständigung und Gerechtigkeit herzustellen. Am vergangenen Freitag ist Gerd Apfel im Alter von 73 Jahren verstorben. Die Menschen trauern um den ehemaligen Kommunalpolitiker, der das Zusammenleben in der Gemeinde auf verschiedenen Ebenen mitgestaltete. Mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland sowie der Großen Universitätsmedaille fand sein ehrenamtliches und berufliches Engagement höchste Anerkennung. Viele Jahre war er Vorsitzender des Personalrats der Universität Heidelberg.

Zuletzt stellte sich Gerd Apfel ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinde, als im Herbst 2015 geflüchtete Menschen erwartet wurden. Er erkannte sofort, dass durch die neuen Nachbarn viele Fragen entstehen würden. Fragen, die nur im Miteinander beantwortet werden konnten.

Verständigung und Aussöhnung lagen ihm am Herzen. So engagierte sich Apfel von Beginn an in der Partnerschaft mit der südfranzösischen Gemeinde Le Grau du Roi. Nach der Gründung des Partnerschaftsvereins wurde er dessen Vorsitzender. "Das Schönste waren immer die Begegnungen der Menschen", sagte er im Rückblick, als er nach 23 Jahren in lokaler Verantwortung für die deutsch-französische Annäherung im Jahr 2014 nicht mehr zur Wiederwahl antrat.

Sein Bemühen um Würde und Gerechtigkeit ließen ihn über den Tellerrand hinausschauen. So war es ihm selbstverständlich, Gründungsmitglied im Verein "Hilfe zur Selbsthilfe Dritte Welt" zu sein, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte. "Der Not in der Dritten Welt nicht tatenlos zusehen", formulierte man 1979 als Vereinsaufgabe. Den Gründern ging es nicht um den bloßen Transfer von Hilfsleistungen. Die Hilfe soll dazu beitragen, Notleidende zu einem selbstverantworteten Leben zu befähigen.

Schließlich war Apfel ein aufrechter Sozialdemokrat. In diesem Monat jährt sich sein Parteibeitritt zum 50. Mal. 27 Jahre lang – von 1975 bis 2002 – gehörte der gebürtige Dossenheimer als Gemeinderat der SPD-Fraktion an. Sein erster Auftritt im Rathaussaal habe auf die Altvorderen zunächst irritierend gewirkt, erzählte er einmal. Mit seiner unangepassten Jugendlichkeit mussten sich die damaligen Honoratioren erst anfreunden. Apfel äußerte seine Meinung zur Sache klar und unmissverständlich, aber nie aggressiv. Er pflegte einen respektvollen Umgang und war stets an Lösungen interessiert.

Außerdem war er Mitglied im Sozialverband VdK und in der Arbeiterwohlfahrt. 1972 gründete er zusammen mit anderen Eltern den Kindergarten "Schwabenheimer Hof". Sie taten sich zusammen, um den Alltag ihrer Kinder partnerschaftlich aktiv mitzugestalten. Elternarbeit in Form eines Kochdiensts und andere Aufgaben waren von Anfang an wesentliche Bestandteile des damals revolutionär anmutenden Konzepts.

Apfel war ein fröhlicher und geselliger Mensch, der zwischen Ernst und Witz unterscheiden konnte. Mit Freunden trat er mit einem musikalisch–kabarettistischen Beitrag beim Fasching auf. Jahre später gestaltete er mit anderen als Kabarett "Rote Grütze" ein kritisch humorvolles Abendprogramm. Kein Scherz ging unter die Gürtellinie. Nie brachte er das Publikum auf Kosten anderer zum Lachen.

Er war auch ein Optimist, der trotz schwerer Erkrankung nie klagte, wie Freunde berichten. Er war ein Mann, der aufgrund seiner vielen guten Eigenschaften ein Vorbild ist. Er war einer jener feinen Menschen, die unsere Gesellschaft so dringend nötig hat. Die Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.

Info: Gerd Apfel wird am Freitag, 28. Februar, auf dem Friedhof Dossenheim zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr.