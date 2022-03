Von Meike Paul

Dossenheim. Betroffenheit, Hilflosigkeit und Überforderung: Diese Gefühle angesichts des Krieges in der Ukraine hat Sascha Gärtner in Tatendrang umgewandelt. Als die russischen Angriffe begannen, saß das FC-Vorstandsmitglied fassungslos vorm Fernseher. "Ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten und doch war mir sofort klar, dass ich helfen möchte." Bei seinen Fußball-Vereinskollegen, die auch nicht untätig bleiben wollten, rannte Gärtner mit dem Wunsch nach Beteiligung offene Türen ein. Binnen einer Woche wurde daher eine große Hilfsgüter-Sammelaktion organisiert. Am Samstagmorgen füllte sie nach nur wenigen Stunden einen ganzen Container, zwischenzeitlich wurden weitere Hilfsgüter in der Mühlbachhalle gelagert.

Aber von vorn: In Kooperation mit der TSG Germania und in engem Kontakt mit der Gemeinde nahmen die Fußballer Kontakt zur Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) auf und klärten ab, was in den Grenzgebieten benötigt wird. Mit einem Brief an die Gemeinde wurde so um Spenden gebeten. "Benötigt werden Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln, haltbare Lebensmittel, Trinkwasser, aber auch warme Kleidung, Taschenlampen oder Kerzen", hieß es da.

Sascha Gärtner startete die Aktion. Foto: Alex

Mittlerweile hat sich Sascha Gärtner zum Experten für Hilfsgüter gemausert. Er weiß genau, was in den Paketen landen darf. Dass Leute ihren Sperrmüll zum Transport abladen, kommt nämlich nicht infrage. Doch erstaunlich selten musste etwas abgewiesen werden: "Töpfe werden beispielsweise nicht benötigt. Campingkocher hingegen schon." Außerdem verweist Gärtner auf Schlafsäcke und Isomatten, auf Corona-Masken und Decken.

Unter den Helfern sind am Samstag auch seine Frau Julia und die elfjährige Tochter Lea. Der Krieg sei ein großes Thema in der Familie. Man schaue gemeinsam die Nachrichten und spreche viel. "Wir probieren natürlich unserer Tochter im Rahmen unserer Möglichkeiten die Angst zu nehmen", sagt Julia Gärtner. Doch auch sie gibt zu, bei Vielem nicht zu wissen, wie sie sich am besten verhalte: "Sprechen und Verarbeiten ist daher wohl mit das Wichtigste", glaubt die Mutter. Dass sie nun Kisten packen, den Menschen also helfen, sei ein gutes Gefühl. "Ich bin froh, dass wir so etwas tun können", erklärt auch die Schülerin. Besonders die Kinder täten ihr leid und dass viele Väter und Brüder nicht fliehen konnten. Auseinandergerissen zu werden ist für die Gärtners ein furchtbarer Gedanke, der sie noch betroffener macht.

Dass man seitens des Vereins in Krisen zusammensteht, sei klar gewesen, auch wenn man mit Krieg und Geflüchteten wenig Erfahrung hat: "Unsere Gemeinschaft ist stark. Trotz Corona ist der Zusammenhalt enorm", sagt Sascha Gärtner und ist stolz auf seine Truppe. Der Vorstand, die Mannschaften aber auch Angehörige packen mit an. Zwei Container werden so befüllt. Die Verwaltung hat zudem Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Platzt alles aus den Nähten, holt die DUG zwischenzeitlich Fuhren ab. "Wir brauchen nur anrufen und dann kommt ein Lkw", weiß Gärtner. Von Montag bis Freitag wird noch von 17.30 bis 19.30 Uhr am Sportplatz gesammelt. Alle hoffen, dass es eine einmalige Aktion war: "Wir würden bei Bedarf unser Hilfsangebot natürlich verlängern. Wir meinen damit, dass wir hoffen, dass bald Frieden herrschen kann."

Von Bürgermeister David Faulhaber gab es fürs Engagement ein großes Lob. Dass die Dossenheimer so gemeinschaftlich agieren, mache ihn stolz. Gerne habe man mit Absperrungen unterstützt. "Es ist wichtig Flagge zu zeigen", sagt Faulhaber. Auch in Sachen Unterbringung habe die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht, halte Wohnungen für Geflüchtete vor. Zwei Frauen mit ihren Kindern seien bereits angekommen. "Sie wurden allerdings privat untergebracht", so der Bürgermeister.