Dossenheim. (bmi) Auf die "Keschde", fertig, los! Dieses Motto gilt alle Jahre wieder, wenn der Herbst an der Bergstraße Einzug hält, die ersten Stürme über’s Land gezogen sind – und die Kastanienbäume ihre Früchte zu Boden geworfen haben. Denn Dossenheim gilt in der Region rund um Heidelberg als Kastanien-Paradies, weil die Römer nicht nur den Wein an den Odenwaldhängen angesiedelt haben, sondern darüber hinaus im Wald die Bäume der Esskastanie.

Auch in diesem Jahr werden Fans von "Heißen Maroni" im Backofen, Cremesuppe oder süßem Brotaufstrich auf den für Kastanienbäume bekannten Wegen zwischen Schauenburg und Schriesheimer Strahlenburg fündig. "Es sind sehr viele Fruchtbecher mit Nüssen heruntergefallen", sagt Dossenheims Revierförster Michael Jakob. Doch beim RNZ-Besuch im Wald ist die Freude des Sammlers getrübt: In den dunkleren Fruchtbechern finden sich zwar mehrere der begehrten Nussfrüchte – aber die meisten von ihnen sind nicht wohlgeformt rund, sondern haben eher die Form einer dünnen, zu flachen Banane. In den noch grünen Fruchtbechern sind die Kastanien noch in Teilen sehr hell und nur zur Hälfte braun gefärbt. "Das kann ein Schutzmechanismus sein, wie er auch etwa bei Obstbäumen vorkommt", meint Jakob. Auch diese würden bei Bedarf Früchte unreif fallen lassen, um Kraft zu sparen.

Ist es also um die Kastanienbäume schlecht bestellt? Nicht unbedingt. "Es könnte einfach ein schlechtes Jahr sein, das soll es ja auch mal geben", sagt Jakob. "Aber der Verdacht liegt schon nahe, dass wir es hier mit Auswirkungen aus den Dürresommern der vergangenen Jahren zu tun haben", so der Revierförster.

Generell falle diesen Herbst auf, dass es im Wald vor Bucheckern, Eicheln und Co. nur so wimmelt. "Viele Früchte – da glaubt man erst einmal an ein sehr gutes Zeichen – es kann aber auch ein sehr schlechtes sein", weiß Jakob. Nämlich dann, wenn die Bäume als letztes Aufbäumen vor dem Absterben all ihre Kraft in die Produktion der Früchte stecken.

"Die Bäume sind enorm gestresst, viele haben nach den drei trockenen und harten Jahren zuletzt kaum Reserven", meint Jakob. Sorge bereitet ihm, dass in diesem Jahr das Färben und Fallen der Laubblätter ungewöhnlich früh begann. "Die Buchenblätter waren teils schon im Juni rot und braun statt wie üblich dunkelgrün", so der Förster. Wie viele Bäume nicht überleben, wird man erst im Frühjahr wissen. "Wir hoffen das Beste – aber es sieht nicht allzu gut aus", fürchtet Jakob hohe Ausfallquoten. Zumindest für die Kastanien in Dossenheim gibt es noch eine gute Nachricht: "In Heidelberg wütet zunehmend der Kastanienrindenkrebs – da sind wir bis auf wenige Einzelfälle verschont geblieben."