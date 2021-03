Dossenheim. (bmi) Nasenbohrer sind in der Schule normalerweise gar nicht gerne gesehen. Aber wie so viele Dinge ändert sich auch das in der Corona-Pandemie – zumindest im übertragenen Sinne. Seit gut zwei Wochen sind Corona-Selbsttests wie etwa die sogenannten "Nasenbohrertests" in Supermärkten erhältlich – nun gibt die erste Kommune rund um Heidelberg entsprechende Tests an ihre Grundschulen weiter. Und zwar an alle der insgesamt 401 Schüler der Dossenheimer Kurpfalz- und Neubergschule, sodass ihre Eltern sie an vier festgelegten Tagen vor den am Mittwoch, 31. März, beginnenden Osterferien zu Hause testen können. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der aktuellen Situation eine pragmatische Lösung brauchen", sagte Bürgermeister David Faulhaber am Montagnachmittag auf RNZ-Nachfrage.

Schon am Dienstag starten die regelmäßigen Selbsttests der Grundschüler. Am Donnerstag, Freitag und Montag, 25., 26. und 29. März finden sollen die weiteren Tests jeweils morgens vor Schulbeginn durchgeführt werden. Fällt dieser Antigen-Selbsttest auf Corona bei einem Kind positiv aus, so darf dieses nicht die Schule besuchen; es müssen Schule und Hausarzt informiert und ein PCR-Test durchgeführt werden.

"Es ist uns ein Anliegen, schnelle und unbürokratische Hilfe in Form dieser Schnelltests zu leisten" erklärt Faulhaber. Das Angebot des Gemeindetags für die Testkids habe man vor einer Woche erhalten, sei in Vorleistung gegangen und habe insgesamt 2500 Exemplare bestellt, die letztlich am Sonntagabend im Rathaus ankamen – und so noch rechtzeitig am gestrigen Montag inklusive Gebrauchsanweisung an die Kinder verteilt wurden. "Die Teilnahme sei freiwillig", betont der Rathauschef. Wie in der gesamten Pandemie baue er aber auch hier auf die Unterstützung der Eltern.

Genutzt werden die neue Generation der Nasenbohrertests; der Abstrich erfolgt dabei im vorderen, äußeren Teil der Nase und nicht mehr tief im Nasen-Rachen-Bereich. "Eine Anweisung ist dabei, es ist quasi selbsterklärend", betont Faulhaber.