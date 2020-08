Von Doris Weber

Dossenheim. Wie ist es um das Stromnetz bestellt, wenn vermehrt auf Elektromobilität umgestiegen wird? Geht das Netz in die Knie, wenn des Abends jeder sein E-Auto laden möchte? Das will Netze BW, eine Tochter der EnBW, herausfinden. In mehreren Feldversuchen testet sie daher momentan die Belastungen für definierte Versorgungsnetze aus – unter anderem in der Theodor-Heuss-Straße. Das Projekt war nun Teil der Sommertour von Andre Baumann (Grüne), Bevollmächtigter des Landes beim Bund und vormals Umweltstaatssekretär. Darüber hinaus ist Baumann Kandidat im Landtagswahlkreis Schwetzingen.

Dazu waren auch die Landtagsabgeordneten Julia Philippi und Albrecht Schütte (beide CDU) gekommen. Die Gemeinde wolle ihren Beitrag dazu leisten, Elektromobilität populär zu machen, sagte Helga Waller-Baus (Grüne) als stellvertretende Bürgermeisterin. Unterstützt mit Fördermitteln vom Bund wolle man den kommunalen Fuhrpark umrüsten und das örtliche Angebot von Ladestationen ausweiten.

Markus Wunsch, bei Netze BW für die Netzintegration der Elektromobilität verantwortlich, gab einen differenzierten Überblick über das Anliegen des Gesamtprojekts. Im Dossenheimer Projekt wird aktuell ein Ausschnitt betrachtet: vorstädtisches Wohnen in Einzel- und kleinen Mehrfamilienhäusern, bei deren Bewohnern das Laden an der eigenen E-Tankstelle erfolgt. Hier werde ein "schnelles Hochlaufen der E-Mobilität" erwartet, erklärte Wunsch die Auswahl der gewählten Laborbedingungen. Die Erhebung dauert insgesamt ein halbes Jahr.

Anreize könnten netzbelastende Nachfrage auslösen

Projektleiterin Irene Diedler und ihr Kollege Sven Zahorka gaben interessante Einblicke in das Neuland, das man hier betritt. In Dossenheim wie auch in anderen Testgebieten machte man im Rahmen der laufenden Datenerhebung die Erfahrung, dass das Ladeverhalten individuell sei. Nie würden mehr als vier der insgesamt sieben Fahrzeuge gleichzeitig am Netz sein. Das sorgt für Entspannung.

Finanzielle Anreize für den Kauf eines Elektroautos zu geben, nach denen Schütte gefragt hatte, seien dennoch genau zu überlegen. Sie könnten sonst leicht den umgekehrten Effekt hervorrufen und damit eine netzbelastende Nachfrage auslösen. Auch die Frage, wie gesteuert werden soll, ist von Bedeutung. Intelligent soll die Steuerung natürlich sein. Zahorka sprach von Datenübertragung im Mobilfunknetz und räumte zugleich ein, dass örtlich die Bedingungen dafür nicht ideal seien.

Die informative Veranstaltung zeigte vor allem die Komplexität des Themas auf. Andre Baumann war dafür dankbar. "Wir wissen manchmal gar nicht, welche Fragen wir zu beantworten haben", nahm der Politiker die Herausforderung an. Allein der Appell an Bürger und Automobilindustrie, auf E-Mobilität umzusteigen, ist nicht genug. Für einen erfolgreichen Umstieg zugunsten von Klima und Umwelt muss offensichtlich mehr getan werden.