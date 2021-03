Von Doris Weber

Dossenheim. Skepsis begleitete die Diskussion im Technischen Ausschuss des Gemeinderats über das zu errichtende Sonnensegel am Bahnhofsplatz. Am Ende wurde der Punkt, in dem laut Verwaltungsvorlage die Gestaltung festgelegt werden sollte, auf Antrag von Hans-Peter Stöhr (CDU) von der Tagesordnung genommen. Den Mitgliedern des Gremiums waren zu viele Fragen unbeantwortet geblieben. Das mag insgesamt verwundern. Denn eigentlich hatte man ziemlich genau vor einem Jahr bereits über die Ausführung entschieden. Man war sich zwar damals uneins. Es hatte sich aber eine Mehrheit für ein Sonnensegel in der einzig dargestellten Form gefunden.

Im März 2020 war eine Variante mit vier Rundmasten vorgelegt worden. Sie könnten dank Hülsen ebenso wie das Sonnensegel über die Wintermonate demontiert werden. Neben der auf den Platz bezogenen ästhetischen Frage, die die Freien Wähler gestellt hatten, hatte man auch Alternativen zur gezeigten Variante angemahnt. Die Skeptiker konnten sich damals aber nicht durchsetzen. Die Euphorie der Befürworter des Sonnensegels war groß, der Beschluss mehrheitlich gefallen.

Jetzt stand die "Festlegung der Gestaltung" des Sonnensegels neuerlich auf der Tagesordnung. Künstler Knut Hüneke, ausgebildeter Steinmetz und Gestalter des Brunnens mit Porphyrsteinen aus dem örtlichen Steinbruch, hatte gemeinsam mit Georg Schwarz als Experte für Metallgestaltung weiter getüftelt. Sie stellten jetzt einen neuen Entwurf vor. Dessen Kennzeichen sind leiterartige Stahlstützen statt der Rundmasten. Damit würde die Tradition der Steinbrüche mit einem weiteren Element am Bahnhofsplatz aufgenommen werden. Die Verwendung von Cortenstahl, so Fachbereichsleiter Jörg Ullrich, würde den Zusammenhang weiter betonen. Das neue Modell verschlingt mindestens das Doppelte von jenen Mitteln, die noch im Vorjahr laut Haushaltsplan dafür vorgesehen waren.

Die Ausschussmitglieder hörten aufmerksam zu, konnten der Idee sogar einiges abgewinnen. Die "Bodenskulptur, die sich in die Luft entwickelt", wie Hüneke die Gestaltung beschrieb, gefiel. Doch dann wurde die Frage gestellt, was man unternehmen könne, um ein Klettern von spielenden Kindern und tollkühnen Erwachsenen zu verhindern. Ein feiner über die leiterartigen Pfosten gelegter Gitterzaun würde ein Trittfassen verhindern, erklärte Hüneke. Das sei auch im Steinbruch zum Arbeitsschutz eingesetzt worden, womit ein weiteres Element aus dem Porphyrabbau aufgenommen würde. Die Mitglieder des Ausschusses überzeugte das nicht: Unfallgefahr und Haftung trieben sie um. Am Ende konnte man sich nicht einigen.

Elisabeth Schröder (FW) wiederholte ihre generelle Kritik am Sonnensegel von vor einem Jahr. "Wir dürfen da nicht rumdoktern", wünschte Kilian Kilger (Grüne) sich eine Art Unbedenklichkeitsgutachten. "Ich finde das nicht okay, das wir jetzt noch mal ein Fass aufmachen", wunderte sich Frank Fuchs (Grüne), warum überhaupt diskutiert wurde. Renate Tokur (Grüne) brachte noch einmal das Pflanzen eines Baums ins Spiel. Dieses Fass wollte Bürgermeister David Faulhaber wiederum nicht öffnen.

"Dann ist der Sommer vorbei", hatte sich Eugen Reinhard (FDP) die Festlegung auf eine Variante gewünscht. Faulhaber wollte angesichts der Unsicherheit dann auf die Rundpfosten setzen. Der Ausschuss spielte nicht mehr mit. Es folgte die Vertagung.