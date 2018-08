Von Doris Weber und Benjamin Miltner

Dossenheim. Sie sind schon in New York und Paris aufgetreten, natürlich waren sie auch in London und Berlin - die Musiker der Band um Herbert Grönemeyer bespielen die großen Bühnen dieser Welt. Und dennoch ist auch für Armin Rühl (Schlagzeug) und Stephan Ullmann (Gitarre), Norbert Hamm (Bass) und Alfred Kritzer (Keyboard) der Auftritt am Samstag, 4. August, bei "Rock im Bruch" zusammen mit Rockröhre Renée Walker etwas Besonderes. Zum einen, weil die vier Musiker in der Kurpfalz ihre Heimat haben und als "Starboyzz" regelmäßig die Region rocken. Zum anderen, weil die Kulisse im ehemaligen Steinbruch Leferenz mit seinen Felsformationen auch solch erfahrene Musiker beeindruckt.

Die "Starboyzz" sind eine eingespielte Truppe mit Vorlieben für Soul, Funk und Rock. Sie sind seit den 80er Jahren mit Herbert Grönemeyer unterwegs. Und sie lieben es einfach, zusammen Musik zu machen - auch ohne ihren Herbert.

Armin Rühl ist nicht das erste Mal in Dossenheim. Den Steinbruch mit seiner grandiosen Kulisse kannte er dennoch noch nicht, ehe er mit Bandkollege Stephan Ullmann sowie Florian Knappe, Roland Konradi und Carlo Bonifer vom veranstaltenden "Verein zur Pflege der Live-Musik" den Ort erkundete. Wohin mit der Bühne? Wer organisiert Licht und Ton? Wie wird das finanzielle Risiko aufgeteilt? Diese Fragen wurden im Vorfeld geklärt. Auch die der Vorgruppe. Der gebürtige Schwede Jan Lindquist, seit einigen Jahren Dossenheimer, spielt ab 16 Uhr mit seinem gleichnamigen Trioseinen ganz eigenen Mix aus Blues, Rock, Country und indischer Musik. Lindqvist ist Gitarrist bei "Guru Guru" und "Evo 2".

Seit 2013 veranstaltet der "Verein zur Pflege der Live-Muisk" den "Rock im Bruch" als sommerlichen Höhepunkt. Das Team um Vorsitzender Florian Knappe kümmert sich um die Bewirtung, wobei er die Getränkebar dem Koma-Club überlässt. Er organisiert einen kostenlosen Shuttle-Service, der am Hallenbad im Sportgebiet mit seinen zahlreichen Parkplätzen startet, Mitfahrer nahe der Haltestelle Süd der Linie 5 einsammelt und dann den Steinbruch ansteuert. Der Bus verkehrt zwischen 16 und 18 Uhr. Er bringt die Besucher zwischen 22 und 24 Uhr wieder zu Haltestelle und Parkplatz zurück.

So braucht es außer gutem Wetter - wobei Ullmann meinte, "Musiker schreckt Wetter nicht" - damit wenigstens die Besucher passable Bedingungen vorfinden, nur noch eines: die Besucher selbst.

Info: "Rock im Bruch" mit den "Starboyzz" und Gast Renée Walker sowie dem Jan-Lindquist-Trio im Steinbruch Leferenz am Samstag, 4. August, ab 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Buchhandlung Worring und Schreibwaren Faludy sowie in der RNZ-Geschäftsstelle in der Heidelberger Neugasse.