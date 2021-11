Von Doris Weber

Dossenheim. Die erste Beratung des Haushaltsentwurfs 2022 war zugleich die letzte, die sich mit den von der Verwaltung erarbeiteten Zahlen beschäftigte. In öffentlicher Sitzung informierten Kämmerer Martin Niederhöfer und Fachbereichsmitarbeiter Benjamin Wagner den Haupt- und Finanzausschuss (HuF) über das im Finanzhaushalt abgebildete kommunale Handeln im kommenden Jahr und darüber hinaus. Ende November geht es in der zweiten öffentlichen Beratung vornehmlich um die Anträge aus den Fraktionen.

Was der Entwurf noch nicht enthält, sind die positiven Voraussetzungen, mit denen man ins kommende Jahr startet. Nach Plan 2021 fehlten in der Gemeindekasse fast drei Millionen Euro. Zum Ende des Jahres wird immer noch ein Minus zu verzeichnen sein. Das aber ist deutlich auf unter eine Million geschrumpft. Genaueres wird zum noch zu beschließenden Nachtragshaushalt vorgestellt werden, so Kämmerer Niederhöfer. Diese Abkehr vom Negativ setzt sich 2022 fort. Der Fehlbetrag halbiert sich nochmals auf "nur noch" 430.898 Euro.

Niederhöfer erklärte weiter, woher diese positive Entwicklung rührt. Es liege maßgeblich an der "Verbesserung der Finanzausstattung", also Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Knapp über zwei Millionen Euro nimmt die Gemeinde gegenüber dem laufenden Jahr mehr ein. Außerdem steigen die Erträge aus Verwaltung und Betrieb um annähernd 900.000 Euro. Beispielsweise wurden die Gebührensätze der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte neu kalkuliert, mit denen die anfallenden Kosten gedeckt werden.

Morsches Holz m Gebälk: Die Überdachung des Pausenhofs der Neubergschule muss saniert werden. Foto: Alex

Wagner stellte Veränderungen um 5000 Euro und mehr gegenüber dem Vorjahr im "konsumtiven Bereich" vor. So steigt der Ansatz für die Städtepartnerschaft mit Le Grau du Roi, da man von Feiern zum 40-jährigen Bestehen der Jumelage ausgeht. Die Wartung von Hard- und Software wurde fremdvergeben. Diesen 90.000 Euro Mehrausgaben stünden Einsparungen beim Personal gegenüber, so Bürgermeister David Faulhaber. Er wies erneut auf die Neustrukturierung im Rathaus hin, die zu neuen Aufgaben geführt habe. Der Anstieg der Personalausgaben liege dennoch unter der zu erwartenden Tariferhöhung.

Über was diskutierten die Ausschussmitglieder? Zum Beispiel über die Sanierung der Pausenhofüberdachung in der Neubergschule. Matthias Harbarth (CDU) fragte nach dem richtigen Zeitpunkt der Sanierung. Die Ergebnisse der zu erarbeitenden Konzepte zur Vorbereitung der ab 2026 geforderten Ganztagsbetreuung in Abwägung mit der Sanierung des Neubergbads könnten Einfluss haben. Carlo Bonifer (SPD) fragte nach dem Denkmalamt. Man verständigte sich darauf, den Ansatz – immerhin 160.000 Euro – zu belassen. Wie es kommt, werde sich dann zeigen.

Hergen Schultze (Grüne) regte eine Art "Programm Radwege" ähnlich der Prioritätenliste zur Straßensanierung an. Es sei in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Die Idee fanden die anderen grundsätzlich gut. Sie meinten aber auch, dass jede Straßensanierung zugleich Rad- und Fußverkehr berücksichtige. Jule Gramlich (FW) verwies auf den "Arbeitskreis Mobilität". Er ist neben dem Tögel-Plan Fundgrube für größere und kleinere Maßnahmen.

Thema war auch das "Haus der Musik". Faulhaber sprach vom "absoluten Erfolgsmodell". Die vom "Verein zur Pflege der Live-Musik" betriebene Einrichtung sei nicht mehr wegzudenken, das dem Verein vermietete Gebäude aber zu sanieren. Man nähere sich in überschaubaren Schritten Verbesserungen an. Schwierigkeiten bereite die Abwasserbeseitigung und die Wahl der zu erneuernden Heizungsanlage im Haus ohne Dämmung.

Angesprochen wurde die Anschrift "Rathausstraße 2". Dort soll ein "Haus der Begegnung" entstehen. Steffen Schmitt (SPD) vermisste Mittel für eine Zukunftsplanung der "Schauenburgstraße 2".

Info: Beratung Haushaltsentwurf 2022, zweite öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Dienstag, 20. November, 19 Uhr im Rathaus.