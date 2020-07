Von Doris Weber

Dossenheim. Das Lob für den Verein zur Pflege der Live-Musik fiel überschwänglich aus. Seit mehr als 20 Jahren bereichert er den Veranstaltungskalender mit Musik-Events. Jetzt hat er Neues vor. Im ehemaligen SWR-Sendegebäude nah der Umgehungsstraße L 531 will er ein "Haus der Musik" etablieren. Die Gemeinde ist Eigentümerin von Gelände und Gebäude. Der Gemeinderat gab dem Vorhaben grünes Licht und stimmte einem zunächst auf zwei Jahre befristeten Mietvertrag einstimmig zu.

Ein "Haus der Musik" ist das Gebäude eigentlich schon länger. Bislang war es nämlich an die Live-Musiker sowie an die "Dossema Schauenburg Geischda" – einen Musikverein, der sich der Guggenmusik verschrieben hat – vermietet. Nur: Jetzt legte der neue Alleinmieter Live-Musik ein Konzept vor, wie er sich die künftige Nutzung vorstellt. Das Konzept selbst war als nicht-öffentliche Anlage beigefügt. Aus den Äußerungen von Gemeinderat und Bürgermeister ist zu schließen, dass es ein offenes Haus werden soll, in dem vielerlei Aktivitäten vorstellbar sind. Unter anderem war die Rede von Wohnzimmerkonzerten und Proberäumen für Musiker. So dürfen auch die "Geischda" bleiben.

Bürgermeister David Faulhaber nannte das Konzept "strukturiert und klar". Matthias Harbarth (CDU) entwickelte das Szenario einer "kulturellen Begegnungsstätte". Zudem lobte er die "Offenheit" des Vereins, Cornelia Wesch (FW) dessen "Engagement und Enthusiasmus". Hendrik Tzschaschel (FDP) wünschte "Viel Erfolg". "Das Vorhaben sei absolut zu befürworten", meinte Frank Fuchs (Grüne).

"Wir stehen ganz dahinter, zu 100 Prozent, von A bis Z", so Carlo Bonifer (SPD). Er hatte, unter Hinweis auf die Pandemie, um eine Verlängerung der Mietdauer gebeten. Es sei Wunsch des Vereins zeitnah zu beginnen, zeigte Faulhaber keine Neigung, an den Bedingungen etwas zu ändern. Zumal der Betrieb der Heizungsanlage auf zwei Jahre befristet ist. Ohne weitere Unterstützer war der Vorschlag damit abgelehnt.

Harbarth, Wesch und Alexander Willwert (CDU) brachten den Zustand der "Immobilie" ins Spiel. Der ist wohl weniger rosig, als der Begriff suggeriert. Um Heizungsanlage und sanitären Anlagen etwa ist es nicht zum Besten bestellt. Man überlege, die Toiletten entweder zu ertüchtigen oder einen der gemeindeeigenen Toilettenwagen dort aufzustellen, so Faulhaber. Das Dach werde man ausbessern. Vereinbart worden sei eine detaillierte Darstellung der Einnahmen und Ausgaben durch den Verein. Überschüsse würden in die Instandhaltung fließen, freute sich Faulhaber über dessen Kommunikationsbereitschaft.

Und noch etwas entzückte den Bürgermeister: Die Kurpfalzschule, die im Rahmen des Ganztagsbetriebs schon lang einen Garten sucht, könne dort ebenfalls tätig werden. Die Vereinsverantwortlichen wären von der Idee "ganz begeistert", sagte der Rathauschef.

Sprich: Das Dossenheimer "Haus der Musik" kann also kommen.