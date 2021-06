Von Doris Weber

Dossenheim. Bürger wissen, wo es in der Gemeinde besonders laut ist. Natürlich spielt subjektives Empfinden dabei eine Rolle, deshalb waren die objektivierenden Lärmaktionspläne schon in der Vergangenheit nicht schlecht. Nur, geschehen ist wenig. In der dritten interkommunalen Runde zeichnen sich nun erstmals Maßnahmen ab. In Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim will man innerorts auf der Bundesstraße Tempo 30 einführen. Der Technische Ausschuss beschloss diese kurzfristige Maßnahme, nachdem er von Martin Reichert den Endbericht sowie die während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen gehört hatte.

Reichert vertrat die mit der Fortschreibung des Plans beauftragte Firma "Modus-Consult", die in Karlsruhe ein Büro für Architektur, Stadtplanung und Verkehrsplanung betreibt. Nach Vorberatung werden die Unterlagen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bestandteil werden dabei außerdem die mittelfristig umzusetzenden Ziele sein. Neue Fahrbahndecken in Teilbereichen der Bundesstraße B 3 aber auch im Bereich der Hauptstraße zwischen dem "Kronenburger Hof" und der "Oberen Schulstraße" könnten zu einer weiteren Verringerung der Lärmbelästigung beitragen.

Dass Greifbares geschehen kann, wurde 2018 durch den Kooperationserlass "Lärmaktionsplanung" möglich. Denn erstens wurde Verantwortung in die Hand der Kommune gelegt. "Die Kommunen haben einen Anspruch darauf, dass die Verkehrsbehörden von dieser Ermächtigung ermessensfehlerfreien Gebrauch machen", heißt es dazu im Erlass. Grundlage ist ein beschlossenes "städtebauliches Verkehrskonzept". Das wird mit Beschluss des Gemeinderats demnächst vorliegen. Zweitens wurden "gesundheitskritische Lärmpegel" zur neuen Referenzgröße, im Erlass wird von "Auslösewerten" gesprochen. Man arbeitet mit einem "bewerteten Schalldruckpegel". Der Maßeinheit dB (Dezibel) wird daher ein "(A)" für bewertet mit dem Frequenzfilter A hinzugefügt.

In der Bergstraßengemeinde wurden drei "Hotspots" ausgemacht, in denen bei 66 Gebäuden der Auslösewert von 65 dB(A) am Tag und bei 81 Gebäuden der Auslösewert von 55 dB(A) in der Nacht überschritten wird. Einer dieser "Hotspots" liegt in der Hauptstraße. Die Anzahl betroffener Bewohner sei aus Datenschutzgründen in den offengelegten Unterlagen nicht genannt.

In den Stellungnahmen wurde die Sanierung der Fahrbahndecke auf Kosten der Kommune angeregt. Es wurden Hinweise gegeben, dass Hauseigentümer für Lärmschutzsanierungen unter bestimmten Voraussetzungen Fördergelder erhalten können. Eine Geschwindigkeitsreduktion könnte sich auf ÖPNV-Fahrpläne, insbesondere den Busverkehr, auswirken. Es wurde gefordert, eine Gesamtbetrachtung des durch die Bundesstraße und Schiene hervorgerufenen Lärms vorzunehmen.

Dem widersprach Reichert deutlich. Die Betroffenheiten von Bundesstraße und Schiene seien je nach Lage der Wohnhäuser unterschiedlich. "Eine Reduktion der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde verringert den Lärm um zwei bis drei Dezibel", schreibt das "Ministerium für Verkehr und Infrastruktur" in seiner Broschüre "Lärmschutz". Die lärmmindernde Wirkung wäre damit bei einer getrennten Betrachtung für die unmittelbar an der Bundesstraße liegende Bebauung nachgewiesen. Sie wäre es nicht für die Anrainer an der Schiene, weil dieser Lärm den der Straße überlagere. Für das menschliche Ohr entspreche das Ergebnis der angestrebten Geschwindigkeitsreduktion übrigens einer Situation mit nur noch halb so vielen Fahrzeugen, so die Broschüre.